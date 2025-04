Belarra afirma que "el rearme es un robo a mano armada" y llama a la "insumisión"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha dicho este sábado que "el rearme es un robo a mano armada a la gente común" y ha hecho un llamamiento a la "insumisión" a "todas las personas que no quieren que el dinero de sus impuestos se gaste en armas" y a los jóvenes "que saben que el mundo se va a la mierda", según informa EFE.

En la apertura de la reunión del nuevo Consejo Ciudadano Estatal, el órgano de dirección política entre asambleas, tras su reciente elección en la asamblea del partido, Belarra ha opinado que este es "un momento crítico de la historia de nuestro país".

Lo es, ha afirmado, porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se van a "gastar en armas" 10.500 millones de euros que a su juicio deberían ir destinados a vivienda, sanidad o educación.

Unos fondos, ha subrayado, que "han aparecido de repente" en cuanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la OTAN "lo han ordenando" y que está convencida de que se van a gastar en defensa "a costa de recortes en el estado del bienestar".

"Pedro Sánchez ha dejado claro que este es un Gobierno de la guerra y lo lidere quien lo lidere va a tener a Podemos enfrente siempre", ha avisado la líder de la formación morada.

Ione Belarra ha convocado a los seguidores de esta "fuerza política plebeya" a participar en la "tarea histórica descomunal, pero crucial" de corregir esa "decisión antidemocrática" y a "trabajar día y noche para poner al país en la senda de la paz y de los derechos humanos".

"Si Pedro Sánchez ha acelerado el rearme, nosotras tenemos que acelerar la movilización por la paz", ha manifestado Belarra, que ha hecho un "llamamiento a la insumisión" frente al aumento del gasto en defensa y el "régimen de guerra".

Ese llamamiento lo ha dirigido a quienes no quieren que el dinero de sus impuestos se gaste "en armas y guerra" y no en su bienestar, a las personas jóvenes que "saben que el mundo se va a la mierda" y a "las millones de personas que se movilizaron por el no a la guerra".

Para la líder de Podemos, la tarea de organizarse y activarse para corregir este rumbo es urgente porque "ya estamos en guerra" desde el momento en que Estados Unidos "le ha declarado a China una guerra comercial global", una "guerra entre élites" por ver quien controla el comercio y las tierras raras.

Contra esas élites ha planteado "dar a Trump en el único lugar en que le duele, que es en su dinero y el de sus amigos ricos", y en concreto expropiar "las más de 100.000 viviendas" que ha dicho que poseen "los fondos buitre estadounidenses" en España, con lo que además "los precios bajarían".

En opinión de Belarra, "este es el momento de la valentía" frente a un Gobierno "cipayo, que se arrodilla ante Donald Trump y que va a tirar para delante tenga o no apoyos políticos y presupuestos".

Un Gobierno que, a pesar de cancelar un contrato de 6 millones de euros para comprar balas a una empresa de Israel, "tiene adjudicados o comprometidos 40 contratos por valor de más de mil millones de euros".

"Que no cuenten con nosotras para avalar un Gobierno que ha permitido que se use el aeropuerto de Zaragoza para enviar a Tel Aviv 60.000 piezas de armamento", ha declarado.