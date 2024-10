"Koldo, acuérdate de recordar a Jose que llame a mi presi": los mensajes que llevan a Ábalos al Supremo

Hubo una época en la que José Luis Ábalos lo fue prácticamente todo. En el partido, como secretario de Organización. Y en el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, como figura de peso. Pero mucho ha llovido desde entonces. Ahora, todos reniegan de ese exministro de Transportes cesado sin muchas explicaciones un sábado de julio de hace justo tres años. El caso Koldo se lo ha llevado por delante. Tanto la Guardia Civil como la Audiencia Nacional creen que hay indicios "fundados y serios" de que Ábalos jugó un "papel principal" dentro de la organización que se habría lucrado con la venta de mascarillas en pandemia. De ahí que el instructor haya tocado ya la puerta del Tribunal Supremo.

Un puñado de mensajes o audios intercambiados entre miembros de la supuesta organización, entre los que se encuentran su exasesor Koldo García o el empresario Víctor de Aldama –el supuesto conseguidor–, han apuntalado su caída a los infiernos. El instructor de la causa en la Audiencia Nacional, el magistrado Ismael Moreno, ha elevado este mismo miércoles exposición razonada a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal para que investigue a Ábalos por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Los pagos alrededor de dos viviendas, así como su mediación en la adjudicación de contratos o la contratación de su novia en empresas públicas, cercan al exministro.

Aldama conoció a Koldo y Ábalos allá por 2018. "Lo tienes a huevo para hacer cosas", dejó caer el hermano del empresario, que formaba parte de la escolta personal del exministro, cuando le facilitó el contacto del asesor. Una posición ante el ministerio de la que el supuesto conseguidor "alardeaba" antes incluso de que la presentación entre ellos tuviera lugar. "Y acuérdate hermano de la relación que tengo con Ábalos el ministro de Fomento que está ahora", le escribía por aquel entonces a un político mexicano. Una posición "privilegiada" que acabaría poniéndose al descubierto con el negocio de las mascarillas que hizo saltar la liebre y derivó en el estallido del caso Koldo.

Todo ocurrió en plena pandemia. De la noche a la mañana, Soluciones de Gestión y Ayuda a las Empresas, una mercantil sin experiencia en el sector que parecía muerta –durante el año anterior su cifra de negocio había sido de cero euros–, fue adjudicataria de varios contratos de emergencia para el suministro de material sanitario por cerca de 54 millones de euros. Aldama habría conocido de manera anticipada la necesidad de mascarillas. Y de eso se valió para proveer de material sanitario a varios entes dependientes del Ministerio de Transportes y otras administraciones en una operación que le reportó "un beneficio económico de 6,6 millones".

El instructor del caso, y así lo hace constar en su exposición de motivos, da por acreditada la "intervención" de Ábalos para la adjudicación de dichas licitaciones. Pone sobre la mesa la auditoría que Óscar Puente, actual titular de Transportes, hizo tras el estallido del caso Koldo, que "apunta" a que el exministro y su gabinete "podrían haber sido" quienes contactaran y negociaran con Soluciones de Gestión. Y también un mensaje que Álvaro Sánchez, exsecretario general de Puertos del Estado, envió a Koldo ante el temor de que pudiese "frustrarse lo contratado" por las suspicacias del presidente del ente respecto de las condiciones de entrega: "Koldo, acuérdate de recordar a Jose que llame a mi presi. Le dicho que las gestiones las estaba llevando él directamente".

Una hora después, es el asesor el que escribe a Aldama un mensaje que, en opinión del instructor de la causa, "refuerza esta inferencia" y que queda recogido en la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo con dos entrecomillados: "Lo que sea me dice jose" y "pero que estén las mascarillas".

"Llámame estoy con el ministro"

De interés resulta también para el magistrado Moreno el papel del ahora diputado raso en la ayuda económica que recibió Air Europa del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en plena pandemia. Y, de nuevo, son las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos las que ponen contra las cuerdas al exministro. "Permiten apreciar cómo Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión final del rescate a esta empresa", sostiene el instructor del caso, que recuerda que en el momento en el que se llevaban a cabo las negociaciones, el empresario era consejero de dicha compañía.

La exposición razonada recoge, en este sentido, más de una quincena de mensajes que ya puso de relieve la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe. "El jefe está en Sepi –en referencia a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales– con las otras dos para lo nuestro", trasladaba Aldama el 27 de agosto de 2020 a Javier Hidalgo, quien fuera CEO de Globalia –el grupo empresarial que posee la aerolínea–. "He hablado con Koldo la otra vez, me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro y luego con Saura", le decía con un audio tres días después el segundo al primero. "Llámame estoy con el ministro y tienes que estar aquí el jueves", es otro de los whatsapp, enviado por Aldama a Hidalgo a finales de septiembre, que pone el instructor sobre la mesa.

"El alquiler de una casa para el que fue ministro de Fomento"

En el escrito enviado al Supremo, el magistrado Ismael Moreno señala que la trama abonaba de forma "recurrente y periódica" a Koldo "una cantidad fija de 10.000 euros mensuales". Y que dichos pagos "se han visto acompañados de otros de carácter extraordinario" cuyo beneficiario sería Ábalos. Por un lado, al exministro le persigue la compra del chalet de La Alcaidesa. Ubicado en La Línea de la Concepción, dicho inmueble se encontraba entre los anuncios que a finales de 2020 el asesor remitió al entonces ministro, un intercambio de ofertas inmobiliarias que comenzó "cuatro días después" de que la Secretaría de Estado de Interior adjudicase el contrato a Soluciones de Gestión.

La adquisición de la casa de La Alcaidesa se consumó en junio de 2021. Y Aldama ejerció de "verdadero responsable y organizador" de la compra, para la que se valió de una trama de los hidrocarburos, investigada también en la Audiencia Nacional, que estaba deseosa de conseguir para una de sus empresas la condición de operadora de productos petrolíferos al por mayor. El instructor sostiene que existen "múltiples evidencias" que confirmarían el "uso real" de dicha propiedad por parte de Ábalos, llegando incluso a "disponer" de ella para "ponerla en alquiler y poder así obtener rendimientos económicos de la misma".

En la exposición razonada se recoge, por ejemplo, cómo tras el cese fulminante del ministro la sociedad titular del inmueble habría hecho llegar una reclamación a Ábalos para que abonase las mensualidades de la casa de agosto, septiembre, octubre y noviembre. "Esto ya es la ostia", escribe Koldo a Aldama con una fotografía del escrito, de lo que se "colige" que el "verdadero responsable" de pagar esas "mensualidades no atendidas" podría no ser el exministro, sino el conseguidor. "Villafuel no va a ser operadora por mucho que [...] mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de Fomento", puede leerse en otro de los mensajes intervenidos que constan en la causa.

"Buenas, el domingo termino en Ineco"

Por otro lado, también persiguen al exministro otras "contraprestaciones", como el hecho de que Aldama, a través de "personas y sociedades bajo su control", asumiese también el pago del alquiler de una vivienda situada en pleno centro de Madrid que disfrutaba una mujer con la que entonces Ábalos mantenía una "relación particular". En total, casi 90.000 euros. Algo que el instructor apuntala con mensajes. Así, por ejemplo, en abril de 2021 la mujer escribía a Koldo para que un tal "alberto" abonase el alquiler. Acto seguido, el asesor reenviaba dicho mensaje a Aldama, quien respondía: "Mentira alberto habla con ellos la semana pasada y el lunes lo deja solucionado dile a quien te manda esto que no toque los cojones que en su día se le apareció la virgencita".

En relación con el delito de cohecho, la exposición razonada también pone el foco en la contratación de la mujer en algunas empresas públicas que formarían parte de la "esfera de control del entonces ministro Ábalos –INECO y Tragsatec–. De hecho, el ahora diputado hacía partícipe a Koldo de la situación laboral de la que fuera su pareja. "Buenas, el domingo termino en Ineco", podía leerse en la captura de pantalla que el 23 de febrero de 2021 que el entonces ministro enviaba a su asesor. "Hay que pasar a otro sitio y luego vuelve lleva 18 meses", respondía Koldo. "Díselo", culminaba Ábalos.