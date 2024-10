El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Koldo ha provocado un auténtico terremoto político que sacude al Gobierno. Al fin y al cabo, es la primera vez que el Instituto Armado apunta claramente hacia el exministro de Transportes José Luis Ábalos, figura de peso en el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los investigadores consideran que el hoy diputado, expulsado del partido socialista y al borde de la imputación, tuvo una posición "relevante y de responsabilidad" en la trama. Y abundan sobre su papel en el llamado caso Delcy o el rescate de Air Europa, dos asuntos que ya habían zanjado el Supremo y el Tribunal de Cuentas y que ahora reviven con Koldo.

El primero de ellos tiene que ver con el viaje a España en enero de 2020, antes del estallido de la pandemia, de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Los investigadores creen que aquella visita, que provocó un gran escándalo porque se produjo pese a que la política venezolana tenía prohibida la entrada en la Unión Europea, fue organizada por el considerado conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Así, la Guardia Civil localizó en su ordenador personal una carta que habría sido creada un mes antes por el empresario a nombre de Ábalos invitando a Rodríguez a visitar España, una misiva que Aldama rebotó luego a Koldo García, exasesor del exministro socialista.

No es el único elemento que pone sobre la mesa la UCO para apuntalar la hipótesis de que el supuesto conseguidor fue el organizador del viaje. El empresario, por ejemplo, fue quien envió a la vicepresidenta venezolana la agenda de la que iba a ser su visita. Y le trasladó, horas antes de su aterrizaje en el Aeropuerto de Barajas, cuál sería la motivación "oficial" que darían ambos países para el "encuentro bilateral". Rodríguez planteaba dos opciones: "1. Vine a Fitur. 2. El gobierno quiere explotar mecanismos para alentar una negociación". Aldama lo consultó con el entonces asesor del ministro. Y, minutos después, le confirmó a la dirigente venezolana: "Fitur y un viaje privado médico".

Tres días antes, y así consta en el informe de la Guardia Civil, Ábalos había avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del viaje. "La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", le escribe el primero. "Bien", es la escueta respuesta que da el segundo. El exministro compartió dicha captura de pantalla con Koldo García: "Ya ves que no me ha dicho nada pero al menos no pone pegas".

No admite más responsabilidad que la política

El líder del Ejecutivo ha confirmado este viernes que Ábalos, quien acabó reuniéndose con Rodríguez en Barajas, le informó de la "visita privada". Sin embargo, la misma se "canceló" –ha completado– en cuanto el Gobierno se percató de que "había unas sanciones individuales a la vicepresidenta de Venezuela". El informe de la UCO ha dado munición de sobra a una oposición política que empezaba la semana asfixiada por su apoyo a la ley que convalida penas a presos de la banda terrorista ETA. En el PP han acusado a Sánchez de ser el "número uno de la banda". Y en Vox, directamente, lo han tildado de "corrupto y ladrón", sin que nada en el atestado del Instituto Armado vaya realmente en esa dirección.

La ultraderecha sí que tiene intención de utilizar dicho documento de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para intentar reabrir en los tribunales el llamado caso Delcy. Un asunto que durante meses se estuvo investigando en el Juzgado de Instrucción nº31 y que el instructor archivó al considerar que no quedaba "debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la incoación de la causa". Un carpetazo que confirmó la Audiencia de Madrid apoyándose, precisamente, en la resolución del Supremo que rechazó unos meses antes la admisión a trámite de una querella del Partido Laócrata y Vox contra Ábalos por aquel viaje.

Aquel auto del Alto Tribunal consideró acreditado que la vicepresidenta de Venezuela había accedido a territorio español y que eso suponía una vulneración de la decisión PESC 2017/2074 del Consejo de la Unión Europea, la que prohibía la entrada de Rodríguez en el Viejo Continente. Ahora bien, rechazaba que eso pudiese derivar en responsabilidad penal.

La resolución, de la que fue ponente el magistrado Manuel Marchena, señalaba que el incumplimiento de una decisión PESC "no admite otra responsabilidad que la que se dirime" en el ámbito de la política. "No incumbe a esta Sala el control del cumplimiento de las obligaciones del Gobierno español respecto de las decisiones PESC", completaba.

El rescate de Air Europa

Más allá de las supuestas contraprestaciones que Ábalos habría recibido de la trama –desde el disfrute de un chalet en La Línea de la Concepción hasta el pago de varias mensualidades del ático de lujo en el que residía su pareja–, el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también dedica un capítulo entero al rescate de Air Europa, en referencia al crédito de 475 millones de euros que aprobó el Consejo de Ministros en noviembre de 2020 para salvar a la aerolínea del impacto derivado de la pandemia y la reducción del turismo. Ayudas que también ofrecieron otros Estados miembro a este sector estratégico durante la crisis sanitaria.

Los investigadores sostienen que las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos en la trama permiten "apreciar de manera indiciaria" cómo Aldama "se valió" de su relación con Koldo y Ábalos "para influir en la concesión final del rescate" a la aerolínea.

"A través de éstos, llegó a mantener entrevistas junto a Javier Hidalgo [exconsejero delegado de Globalia, propietaria de Air Europa] con la entonces ministra de Economía y Hacienda –Nadia Calviño y María Jesús Montero, respectivamente–; e igualmente con el vicepresidente de la SEPI. Llegando incluso a contactar con altos niveles de decisión en favor del rescate de Air Europa", completa la UCO, que considera que todo estos debería ser objeto de un "estudio más exhaustivo".

Los investigadores analizan el intercambio de mensajes entre Aldama, Hidalgo o Koldo en en torno a este asunto. Es en el marco de las mismas donde los investigadores vuelven a sacar a colación al presidente del Gobierno. "Me dice K que ya le ha llamado el 1 en cuanto sepa te digo ha servido la llamada", le dice el primero al segundo en julio de 2020. "K" sería, según los investigadores, Koldo. Y "el 1" Pedro Sánchez. En el informe, no se hace referencia alguna a una supuesta mediación de Begoña Gómez, mujer del presidente, en el supuesto rescate, algo en lo que la Audiencia de Madrid impide indagar al magistrado que la investiga, Juan Carlos Peinado, por falta de indicios.

El caso Koldo revive, por tanto, un asunto que parecía zanjado después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalase el fondo creado para rescatar a empresas durante la pandemia y el Tribunal de Cuentas considerase que las ayudas se ajustaron a la normativa.

"De las comprobaciones realizadas sobre todos los expedientes (...) los órganos de gestión y de decisión aplicaron un procedimiento adecuado para los fines que su normativa exige, que dispusieron de la información necesaria para tomar una decisión fundada y que la aplicaron de forma no discriminatoria y con arreglo a las normas procedimentales previamente establecidas", apuntaba el órgano fiscalizador en un informe de fiscalización de finales de septiembre.