El 'caso Errejón' lleva al límite al espacio de Sumar y pone en riesgo el futuro institucional de la izquierda

La dimisión de Íñigo Errejón tras las acusaciones de violencia machista ha llevado al espacio de Sumar al precipicio. Todo un terremoto político con un gran impacto social y con la dolorosa imagen de un político que se denominaba feminista como autor de presuntas agresiones sexuales. Una crisis sin precedentes para los partidos que forman ese ala del Gobierno.

Sumar se encuentra en un momento de máxima tensión sin un liderazgo fuerte tras la dimisión de Díaz como cabeza de Movimiento Sumar, con una mesa de partidos sin funcionar realmente, a la búsqueda ahora de una persona para la portavocía en la Cámara Baja, con la estimación de voto a la baja en todas las encuestas y en medio de un fragmentado mapa político en la izquierda sin visos ahora de acuerdo con Podemos.

El espacio se agrupó en torno a Sumar como gran paraguas para las elecciones del 23 de julio de 2023, pero quince meses después la fórmula ha resultado fallida. Movimiento Sumar, el partido con el que Díaz quería vehicular al resto de formaciones, está en pleno proceso precongresual después de que la propia vicepresidenta segunda dejara el liderazgo con motivo de la debacle de las elecciones europeas del pasado 9 de junio.

Movimiento Sumar está ahora en manos de una gestora pilotada por Txema Guijarro, Lara Hernandez, Elizabeth Duval y Rosa Martínez. La asamblea para la renovación está prevista para los próximos días 14 y 15 de diciembre, pero ni siquiera se ha esbozado qué liderazgo se va a plantear. Y ese cónclave debe servir para marcar la hoja de ruta política. Precisamente Íñigo Errejón era el encargado de coordinar el grupo para elaborar el documento político.

El espacio de Sumar tenía ahora mismo su mayor cohesión en el grupo parlamentario, pero también esa situación ha saltado por los aires en los últimos meses. Han crecido los roces entre los partidos que lo forman y socios como Compromís e Izquierda Unida reclaman un mayor protagonismo frente a la corriente de Díaz. Todavía no hay una decisión sobre quién sustituirá a Errejón al frente de la portavocía. El nuevo líder de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado en público ser “copartícipes” de esa decisión y ha pedido “responsabilidades” a quienes tuvieran conocimiento y no hicieran nada.

Más Madrid cesa a Loreto Arenillas de sus cargos

Durante estas horas se abrió con fuerza también el debate sobre si algunos miembros del espacio sabían lo que pasaba y por qué no se actuó. Las principales miradas recaían sobre Más Madrid, partido fundado por Errejón. Cuando aparecieron los testimonios a través de la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás, se le pidieron explicaciones al dirigente, que admitió los hechos. Entonces se exigió, según ese partido, a Sumar que se le retirara el acta.

Pero existe una denuncia a través de Twitter del verano de 2023 en la que una mujer contó una supuesta agresión sexual de Errejón durante un festival. Además, explicó que “Loreto” se acercó a ella para mediar y pedirle que no hiciera “escarnio público” sobre lo sucedido. Este nombre corresponde a Loreto Arenillas, diputada en la Asamblea de Madrid, portavoz en la Comisión de la Mujer y miembro del equipo del antiguo portavoz.

Mientras Arenillas guardaba silencio, la ministra de Sanidad y gran referente de Más Madrid, Mónica García, publicó este viernes en X el siguiente mensaje: "Todo lo que estamos conociendo en las últimas horas es horroroso y demoledor. Desgraciadamente no hemos sabido hacer lo suficiente y no tengo palabras para expresar mi profundo pesar, y mi preocupación y apoyo a todas las víctimas". Este partido ha cancelado la cumbre que tenía prevista para este fin de semana. A lo largo del viernes se produjeron reuniones y conversaciones internas, pero no se ha informado sobre el contenido.

El viernes por la noche Más Madrid emitió un comunicado anunciando el cese de Arenillas en sus cargos en el partido y le exigió su acta de diputada. El partido explicó: "A la vista de los hechos tan graves que estamos conociendo creemos que es evidente que desde Más Madrid no hemos hecho las cosas bien. Hace un año la diputada de Más Madrid Loreto Arenillas tuvo conocimiento de unos hechos relacionados con Errejón en un concierto en Castellón por el cual una mujer le acusó de tocarle el culo. A título personal ella inició un proceso de mediación con las mujeres afectadas tratando de aclarar lo sucedido. Este proceso fue insatisfactorio para ellas y poco después la acusación de agresión se hizo pública en redes sociales, sin que en ningún momento informase al partido de las acusaciones o de este proceso. Días después, tras conocer el partido la acusación a través de un hilo de Twitter, nos pusimos en contacto con Loreto Arenillas y le pedimos que pusiera a disposición de las víctimas los mecanismos de denuncia con los que contamos, sin recibir respuesta por parte de ellas, por lo que dimos por cerrado el caso. Hoy somos conscientes de que fue una actuación completamente insuficiente y asumimos la responsabilidad de las consecuencias que esta actuación haya podido tener".

El texto prosigue: "Más Madrid no tenía conocimiento de episodios similares al de hace un año, ni a los que se vienen denunciando los últimos días sobre Errejón. No tenemos denuncias ni testimonios concretos, ni presentes ni pasados, pero aun así tendríamos que haber actuado con más contundencia tras aquel episodio".

A lo que añade: "Por esta razón desde Más Madrid también iniciamos una reflexión colectiva sobre cómo afrontar mejor estas situaciones, y también un proceso de revisión de nuestro protocolo de acoso y el mecanismo de denuncias para reforzarlos y asegurar que las víctimas se sientan seguras en nuestra organización".

Para remachar: "Respecto a la denuncia de la agresión en Castellón y la intervención de la diputada Loreto Arenillas, valoramos que las explicaciones que dio entonces no se corresponden con la realidad que hemos conocido durante los últimos días y horas. Ante esta circunstancia, hemos exigido la dimisión de la diputada. Ante su negativa, anunciamos el cese de todas sus responsabilidades y cargos en el partido.

Arenillas entrega el acta pero denuncia que es un "chivo expiatorio"

Tras conocerse el comunicado de Más Madrid, la propia Loreto Arenillas anunció en un mensaje en X que abandona su acta como diputada en la Asamblea de Madrid. En el texto, criticó que su partido no le ha permitido explicarse. "Jamás he encubierto en ningún acto de acoso ni violencia machista", subrayó.

Ella señala en su mensaje que lo puso en conocimiento de la responsable de Organización y la encargada de Feminismos: "Información que consideraron no elevar". "Hoy me siento chivo expiatorio", ahondó.

Encuestas en mínimos

La situación crítica que atraviesa Sumar se produce además en unos momentos con las peores encuestas. Según el barómetro del CIS publicado esta semana, los de Yolanda Díaz son la cuarta formación del país con una estimación del 6,3% (5,5 puntos menos que Vox y apenas tres más que Podemos). En las generales de julio, el espacio logró (con Podemos dentro) un porcentaje de voto del 12,33% (a la par que Vox, que tuvo un 12,38%). Sus 31 diputados fueron clave para que la izquierda pudiera retener el Palacio de La Moncloa.

La resistencia de ese espacio es clave si la izquierda quiere conservar el poder. La preocupación es total entre los socios socialistas porque necesitan a una izquierda competitiva en las urnas y siempre esperan que terminen en una lista conjunta todos esos partidos para luchar por la tercera fuerza con Vox. El PSOE, como reconocen sus dirigentes, necesita que estén fuertes.

En estos momentos Izquierda Unida se perfila como el partido dentro de Sumar que puede vehicular la unidad del espacio, mirando especialmente a alianzas con Podemos. El partido liderado por Ione Belarra no quiere hablar ahora de listas comunes y está centrado en “su propio camino”. Vuelve a emerger como una figura clave Irene Montero, a la que muchos dentro del partido la ven volviendo al ruedo nacional tras unos años como eurodiputada. El principal puente de conexión lo está tendiendo Antonio Maíllo, de IU, que ha proclamado la necesidad de "una propuesta unitaria para que las formaciones que tengan coincidencias programáticas en la construcción de un proyecto de país y la gestión de gobierno tenga una correlación en una propuesta electoral unitaria con todos dentro y sin vetos cruzados".

El caso Errejón ha explotado también en un momento muy delicado de la legislatura. Sumar está negociando con el PSOE de manera interna los presupuestos y su situación le deja en un papel más débil. La capacidad de influencia de los ministros de Sumar está en el punto de mira de parte de la izquierda, especialmente en Podemos. Además, se trata por parte de la coalición de lograr un acuerdo con los socios de investidura para sacar unos Presupuestos Generales con la duda de si podrá aguantar el Ejecutivo hasta el final de la legislatura.