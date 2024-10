El castellano ya es la lengua predominante en Galicia

Las tendencias ya lo señalaban y los datos oficiales más recientes lo demuestran. El gallego ya no es la lengua predominante en Galicia, al menos no en su uso cotidiano. El Instituto Galego de Estatística actualizó este 11 de octubre de 2024 el módulo de conocimiento y uso del gallego de su encuesta estructural de hogares y las grandes cifras del estudio no traen buenas noticias en cuanto al uso habitual de la lengua propia de Galicia.

Si bien hace un lustro esta misma encuesta reflejaba que el gallego resistía como lengua mayoritaria de la población, esta vez se traspasan las líneas. La población que declara hablar habitualmente "siempre en castellano" sube hasta el 29,2% , cinco puntos más. Mientras, la cifra que indica que "siempre" hablan gallego cae por debajo del 24 %, un 23,99% lo que, según la serie estadística consolidada por el IGE, supone una caída de más de 6 puntos.

Dado que, como en encuestas anteriores, la población que explica que habla "más castellano que gallego" es mayor que la que hace lo contrario (23,74% frente a 21,52%), la suma de los que hablan siempre o más en castellano lo ya supera la mitad de la población y alcanza el 52,94% , una proporción que hace cinco años estaba ligeramente por encima del 47% y que hace dos décadas, cuando comenzó la serie histórica de datos, no llegaba al 40%.

Por el contrario, las personas que hablan siempre en gallego o más en gallego que en castellano son ahora minoría, un 45,51%, lo que supone un descenso de más de seis puntos respecto a los datos de 2018. Al inicio de la serie, en el año 2003 el gallego era claramente la lengua predominante ya que el 61,2% de la población declaraba hablar sólo gallego o más gallego.

Diferencias de edad

Como es habitual, una de las grandes variables en el uso cotidiano del gallego y del castellano está ligada a la edad. La suma de los que "siempre" hablan gallego y "más gallego que castellano" desciende claramente en todos los segmentos tras la ligera recuperación en algunos de ellos en la anterior edición de la encuesta. Pero lo hace de manera más marcada entre las generaciones más jóvenes. Así, en los niños de 5 a 14 años, sólo el 16% habla siempre o más gallego, un descenso cercano a los 10 puntos.

Un descenso similar se produce entre los jóvenes de 15 a 29 años, resultando sólo el 28% de la suma de los que sólo o mayoritariamente hablan gallego en su vida diaria. En dos grupos de edad, los de 50 a 64 y los mayores de 65, el gallego sigue siendo la lengua predominante, pero también en estos casos está disminuyendo su uso habitual, según datos del IGE.

Cuando bajamos al detalle de las cifras desagregadas por edad, se puede observar cómo el uso del castellano "siempre" crece con especial fuerza entre la población menor de 29 años. Y en la infancia, de 5 a 14 años, esta opción ya es claramente mayoritaria, superando el 53%. También supera el 40% entre hombres y mujeres jóvenes de 15 a 29 años.

Mientras, el uso del gallego "siempre" es la opción más amplia, pero no mayoritaria, entre las personas de 65 y más años, aunque con un 40,34% eso supone una caída de más de 8 puntos en cinco años y de más de veinte y cinco puntos con respecto al año 2003. La opción "más gallego que castellano" sigue creciendo en la población mayor, pero disminuye en el resto.

Amplio conocimiento, pero en el lado negativo

Esta preocupante radiografía sobre el uso del gallego se registra en un contexto en el que, según los datos del IGE, el conocimiento de la lengua es muy amplio en la sociedad, aunque también está en descenso. Las personas que dicen entender "mucho" o "bastante" la lengua gallega siguen superando el 90%, pero han bajado dos puntos en cinco años y se sitúan en el 93,4%.

La agonía del gallego frente a la esperanza del euskera: la desigual batalla de las lenguas cooficiales Ver más

Más acusado es el descenso en la proporción de población que declara saber hablar gallego "mucho" o "bastante". Con un retroceso de más de cuatro puntos, se sitúa en el 83,4%. En cuanto a la población con capacidad de escribir gallego, la tendencia creciente de todas las ediciones anteriores de la encuesta invierte su tendencia y pasa del 62,14% de hace cinco años a poco menos del 61%.

Al igual que con el uso, la edad también es una variable clave en el conocimiento. Así, en el total de la población, quienes entienden "mucho" o "bastante" gallego son más del 90%, y esto también ocurre en todos los grupos de edad excepto uno, el de los niños de 5 a 14 años. En su caso, se queda en el 86%. [ Un tercio de los menores de 15 años no sabe hablar gallego y sólo el 16% utiliza la lengua acotío ]

Los valores están aún más cautivos cuando se trata del discurso. La capacidad de hablar gallego cae por debajo del 70% entre niñas y niños y la capacidad de escribirlo apenas supera el 61% . Estos valores rondan el 80% entre los adolescentes. Mientras, casi el 90% de la población mayor de 65 años dice saber hablar gallego, pero en ese sector los conocimientos para escribirlo quedan por debajo de un tercio del total.