El mundo de la cultura celebra que el arte sea una titulación universitaria

“La pasión por el arte es vocacional, pero también se aprende y perfecciona”. Así ha iniciado la actriz y presidenta de las Academia de las Artes Escénicas, Cayetana Guillen Cuervo, el acto para celebrar la aprobación de la Ley de Enseñanzas Artísticas, celebrado este viernes en el Circulo de Bellas Artes. Esta norma, ratificada en mayo por el Congreso de los Diputados, equipara las enseñanzas artísticas superiores a los grados universitarios. Un logro que permite a todas las disciplinas reconocidas acceder a recursos como las becas, fomentar la educación pública y que los docentes y alumnos tengan un mayor número de derechos.

Esta iniciativa, promovida por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, se truncó con la convocatoria anticipada de las últimas elecciones generales y se ha acabado convirtiendo en la primera ley del Gobierno aprobada en la nueva legislatura. La ministra ha señalado a su llegada al Circulo de Bellas Artes que la puesta en marcha de la ley es "un éxito colectivo". "Gracias a la colaboración del mundo de las artes, de las comunidades autónomas y las distintas fuerzas políticas hemos podido aprobar una ley educativa con amplísima unanimidad, con amplio consenso. Claramente va a mejorar y beneficiar a las artes de nuestro país, pero también, a toda la comunidad educativa", ha recalcado Alegría.

Esta ley cubre a 140.000 estudiantes, 14.000 docentes y 689 centros. Un espacio educativo que ha sido ampliado con la inclusión de nuevas disciplinas como la Audiovisual, la Escritura Creativa y las Artes Circenses, además de las ramas que ya estaban reconocidas —Música, Danza, Arte Dramático, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Artes Plásticas y Diseño—.

Cayetana Guillén-Cuervo ha calificado la iniciativa como un "hito en la democracia" al "dignificar" a los profesionales y ha recordado que era "una de las principales demandas del sector durante muchos años". "Nos aportan herramientas para comprender al otro. Con esta ley se cuida la educación, se profesionaliza el sector y se equipara. Es muy emocionante por que no solo regula, dignifica", ha reivindicado Guillén Cuervo, que también ha recordado y agradecido a las generaciones anteriores que hayan "ayudado a construir" el sector actual.

Junto a la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, han participado en el acto representantes de cada una de las disciplinas artísticas. Aunque han agradecido la "voluntad integradora" de la negociación política, han reiterado que la ley debe completar su desarrollo normativo, ya que es solo "una primera baldosa" hacia el objetivo final, ha enfatizado Pablo Iglesias, presidente de la Asociación Española de Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores (ACESEA), .

"Tiene importancia simbólica y práctica. Visibiliza y sirve para que nos sintamos normales. Además, aporta reconocimiento y permitirá la investigación en nuestros centros, porque no teníamos vías para desarrollar", ha continuado Iglesias, para después lamentar que algunas especialidades, como el ilusionismo, la iluminación de escena o el diseño de vestuario, se hayan quedado fuera, por lo que hay "capacidad para mejorar”.

En cambio, el cine y las artes audiovisual sí verán aumentada su promoción educativa. La vicepresidenta segunda de la Academia, de Cine, Susi Sánchez, ha señalado que "las ciencias audiovisuales van a llevar a formar profesionales cualificados con capacidad de criterio y de crítica, capaces de crear un camino de futuro y de pensamiento para todos los demás".

La Escritura Creativa y las Artes Circenses no tuvieron el mismo reconocimiento en el origen de la norma. No obstante, el trámite parlamentario permitió modificar su ausencia a través de enmiendas para incluirlas entre las formaciones superiores. Elsa Pamparacuatro, cofundadora de la Escuela de Circo Txitatoki, ha reivindicado que "el circo va a ser un motivo de orgullo". "Vamos a poder crecer y avanzar. Y también vamos a evitar conflictos porque estudiar circo no va a ser un problema", ha reiterado Pamparacuatro. En el caso de la escritura, consideran que esta ley "significa existir". Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores, señala que "los alumnos puedan dejar de pelearse por querer ser escritores y poder transformar toda la experiencia de más de 40 años en cursos de grado superior. Para nosotros es prácticamente un sueño".

Tras las intervenciones de los agentes del sector, el acto ha concluido con las palabras de la ministra Alegría. La portavoz del Gobierno ha agradecido el trabajo de los profesionales que han permitido que no se "parta de cero" y ha apelado a las comunidades autónomas a que continúen con el desarrollo de la ley. "Ahora viene lo difícil, el desarrollo normativo, la homologación. Desde el ministerio hemos creado un embrión de personas, profesionales de las disciplinas, para trabajar en el desarrollo", ha adelantado Alegría.

La norma representa la primera reforma en treinta años que establece un marco legislativo para las enseñanzas de las distintas disciplinas artísticas. A partir de aquí, el futuro de la ley queda en manos de los gobiernos autonómicos, que tendrán que llevar a cabo el desarrollo normativo y gestionar gran parte de las competencias como la inclusión de nuevas disciplinas y las autorizaciones para la apertura de los centros de enseñanzas artísticas superiores.