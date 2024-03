Ley de enseñanzas artísticas: el consenso posible en el Congreso en medio de un clima de crispación total

Será el primer proyecto de ley del Gobierno saldrá del Congreso esta legislatura y en el PSOE han trabajado duro para conseguir que, además, culmine su tramitación con un amplio respaldo. La Ley por la que se regulan las Enseñanzas Artísticas Superiores y se establece la organización y equivalencias de las Enseñanzas Artísticas Profesionales ha incorporado 150 enmiendas presentadas por los partidos de la oposición, entre ellas, según fuentes de la ponencia, dos tercios de las que defendió el Partido Popular.

Como consecuencia de ello, el proyecto que salió del Consejo de Ministros el pasado mes de enero, que recuperaba el que se estaba tramitando en la legislatura anterior, pero decayó con la convocatoria anticipada de elecciones, ha sufrido numerosas modificaciones. Las más importantes, la incorporación de la Escritura Creativa, la creación de nuevas enseñanzas, como el Circo y el reconocimiento del derecho a huelga de los estudiantes.

Pese a todo, la posibilidad de que el consenso fructifique en una votación que refleje una amplia mayoría de la Cámara seguía este lunes en el aire. El Partido Popular lidera desde hace días una durísima ofensiva contra el Gobierno en relación con el caso Koldo, en el que intenta involucrar a varios ministros, a la presidenta del Congreso, al presidente del Gobierno y hasta a la esposa de este último, lo que deja poco espacio para escenificar acuerdos con el PSOE a pesar de que este proyecto de ley apenas tiene aristas a las que la derecha pueda asirse con el objetivo de justificar un voto en contra.

A la espera del PP

Fuentes oficiales del Grupo Parlamentario Popular declinaron este lunes explicar a infoLibre con qué ánimo enfrentan la fase final de la tramitación del proyecto de ley en el Congreso y adelantar cuál será el sentido de su voto.

La Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados debatirá y previsiblemente aprobará el proyecto de ley este martes, con lo que quedará lista para el trámite final en sesión plenaria. El sentido de voto del PP es importante no únicamente porque de él depende que la nueva ley salga de la Cámara Baja con un consenso que la blinde de los vaivenes políticos que puedan tener lugar en el futuro sino porque, a continuación, pasará a ser debatida en el Senado.

En esta Cámara la derecha tiene mayoría absoluta y, por consiguiente, capacidad de alterar a su gusto toda la norma, aunque en última instancia será el Congreso el que tendrá la última palabra.

Esfuerzo

Pase lo que pase, en el PSOE están satisfechos por el esfuerzo realizado para atraer al PP al consenso y también por el trabajo llevado a cabo con organizaciones y colectivos relacionados con las enseñanzas artísticas. La ponencia se ha tomado la molestia de visitar incluso centros de enseñanzas artísticas de cuatro comunidades autónomas (Comunitat Valenciana, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha) para ver de primera mano las diferencias de enfoque entre territorios.

Pero la portavoz socialista en la comisión de Educación, Luz Martínez Seijo, no las tiene todas consigo, porque en diciembre de 2021 tampoco esperaba el voto en contra de la derecha a la nueva ley de Formación Profesional. Se había creado la expectativa de que iba a ser la primera norma educativa que se aprobara sin votos en contra en democracia, especialmente de escuchar la intervención del PP en el debate final en el Congreso.

Pero no fue así. Los de Feijóo, entonces todavía dirigidos pro Pablo Casado, votaron en contra. No les importó quedarse solos: PSOE, UP, EH Bildu, Ciudadanos y PNV lo hicieron a favor y Vox, Foro Asturias, UPN, ERC y Compromís se abstuvieron. El resultado fue de 171 síes, 87 noes y 72 abstenciones.

Derecho de huelga

Los cambios introducidos hasta ahora en el texto han servido para introducir el derecho a la huelga del estudiantado gracias a una enmienda promovida por Esquerra Republicana con el apoyo de todos los grupos menos PP, Vox y UPN. Es un derecho que huelga que ya recogió la legislatura pasada la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

La propuesta de la ponencia que este martes debatirá la Comisión de Educación obligará a los centros a desarrollar las condiciones para el ejercicio de dicho derecho y a regular el procedimiento de declaración del paro académico, que para llevarse a cabo deberá ser aprobado por los órganos específicos de participación y decisión del estudiantado y no podrán afectar a la evaluación académica.

Los estudiantes, también a propuesta del Grupo Republicano, tendrán derecho a la orientación e información sobre las actividades que le afecten y, en especial, a un servicio de orientación que facilite su itinerario formativo y su inserción social y laboral.

Escritura creativa

La Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores incluirá también la Escritura Creativa y permitirá a las comunidades autónomas proponer al Gobierno el inicio de los trámites de creación de nuevas Enseñanzas Profesionales relacionadas con otras disciplinas artísticas con presencia territorial, como el Circo. Esta última posibilidad se incorporó mediante una enmienda transaccional pactada en el Congreso entre PSOE, Sumar, EH Bildu y ERC.

Los grupos parlamentarios de la Cámara Baja también han acordado incluir en la norma la creación de un Estatuto Básico del Estudiante de Enseñanzas Artísticas Superiores que deberá aprobar el Gobierno y será de aplicación en los centros públicos y privados de todo el país.

Además, el nuevo texto de la ley ha incluido, también mediante una enmienda transaccional de PSOE, Sumar y ERC, un capítulo nuevo relativo a la investigación, que destaca que es una función esencial de las Enseñanzas Artísticas Superiores y que deberá abarcar todos los ámbitos de conocimiento, ya sean científicos, tecnológicos, humanísticos, artísticos o culturales. Por ello, se impulsarán estructuras de investigación y de transferencia del conocimiento.

En este sentido, la Administración promoverá la relación entre la investigación de los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores, las necesidades sociales y culturales y el sistema productivo. A tal fin, se impulsarán iniciativas para compartir, difundir y divulgar los resultados de investigación.

Reforma de la LOSU

Durante el trámite, el PSOE ha aprovechado para modificar, a través de una enmienda, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con el objetivo de flexibilizar su implantación. La medida tiene el apoyo de ERC, PNV, EH Bildu y Junts, pero ha recibido el rechazo de Sumar (el PP se abstuvo). Su objetivo es adaptar los tiempos de implementación de las medidas relativas a la atracción de talento joven, rejuvenecimiento y estabilización de plantillas contemplados en la LOSU.

Así, establece el final del curso académico 2027-2028, es decir, junio de 2028, como período máximo de implementación de las medidas contempladas en las disposiciones transitorias séptima (proceso de estabilización de plazas de profesores asociados de las universidades públicas) y décimo segunda (adaptación del régimen de dedicación del personal docente e investigador permanente), cuando la LOSU fijaba como periodo máximo el 31 de diciembre de 2024 o el inicio del curso académico 2024-2025.

“Las universidades públicas establecerán, a través de sus respectivos órganos de gobierno, el marco temporal específico de las actuaciones que resulten precisas para garantizar la adecuada implementación en cada universidad de lo dispuesto en el apartado anterior”, apunta el texto que se incluirá en la LOSU uy al que ha accedido Europa Press.

A enmienda también amplía de dos a tres años (desde la entrada en vigor de la LOSU) el plazo máximo que tendrán las universidades públicas para aprobar los nuevos estatutos y constituir el nuevo claustro y Consejo de Gobierno, de acuerdo con los preceptos de la Ley de Universidades.

La entrada en vigor de la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas no será automática a partir del próximo curso, sino que se llevará a cabo mediante un calendario de adopción de sus diferentes previsiones.