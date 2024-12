Daniel Basteiro: "Vivimos un cambio climático de la información y lo público no puede quedarse al margen"

"Los periodistas defendemos nuestra libertad de expresión, no queremos que nos digan lo que debemos publicar, pero no operamos en el vacío. En todas las democracias hay leyes sobre todo y sobre esto, también. La pregunta no es si hay que regular sino cómo hay que hacerlo", así se ha expresado el director de infoLibre, Daniel Basteiro, durante su intervención en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática del Congreso de los Diputados en una sesión dedicada este miércoles a la lucha contra la desinformación.

El periodista ha puesto en valor la importancia de luchar contra unas fake news que afectan a la democracia y que tienen una gran "capacidad de disrupción sobre todo en tiempos de crisis" en una sesión donde ha estado acompañado del también periodista y director del Club Abierto de Editores (Clabe), Arsenio Escolar.

"Cuando deliberadamente noticias falsas, que desvían la atención o que promueven el descrédito generalizado se imponen, pasan de ser una cuestión de minorías a condicionar al conjunto de un país, la democracia en su conjunto sufre", ha señalado Basteiro, poniendo como ejemplo acontecimientos recientes como la pandemia del covid, la efectividad de las vacunas, la dana en Valencia o las dudas hacia los resultados electorales en países como España o Estados Unidos, para mostrar el gran riesgo que existe para la democracia en la proliferación de las noticias falsas.

Basteiro también ha hecho referencia a como las redes sociales, la fragmentación de la audiencia y la pérdida de hegemonía de los medios de comunicación tradicionales han hecho aún más difícil luchar contra unas noticias falsas que, sin ser algo exclusivo de la actualidad, sí que tienen un contexto muy favorable para su proliferación. "Ya tenemos, pues, los elementos de la tormenta perfecta: una tecnología habilitante como nunca antes, intereses de potencias extranjeras o actores domésticos que, gracias a ella, pueden abrirse paso como nunca antes. La popularización de redes sociales con más importancia y usuarios que nunca, pero con pocas reglas, organizadas a través de audiencias fragmentadas que a veces no hablan entre sí", ha afirmado el director de infoLibre.

A ello se suman los que, a juicio de Basteiro son "medios de comunicación indistinguibles de cualquier otro emisor, sea de información o de desinformación". Sin embargo, ha querido matizar que, para enfrentarse a esas páginas de desinformación "tan acrítica es la credulidad concreta como potente acaba siendo la incredulidad general, la sensación de que nada significa nada, de que no hay de quién fiarse. Y ahí es cuando estamos perdidos, los medios, la política y la democracia".

No puede ser que un consenso europeo, sobre reglas muy básicas, que reúne a partidos, instituciones y latitudes tan diferentes, se convierta en un juguete más de la lucha partidista

En este sentido, Basteiro ha propuesto un decálogo de medidas para mejorar este contexto y el debate público. En primer lugar, el director de infoLibre ha sugerido blindar y completar el Reglamento europeo sobre Libertad de Medios de Comunicación para, de esa forma, sacar este tema del conflicto político: "No puede ser que un consenso europeo, sobre reglas muy básicas, que reúne a partidos, instituciones y latitudes tan diferentes, se convierta en un juguete más de la lucha partidista". Además, ha destacado como el reglamento obliga a la transparencia en la propiedad real y última de los medios de comunicación y sobre en la publicidad institucional.

En segundo lugar, Basteiro ha propuesto cambiar un sistema de medición de audiencias en los medios de comunicación que "no tiene ningún sentido". "El actual modelo favorece a los medios capaces de generar clicks por cualquier vía, aunque sea a través de contenidos falsos, o de otros ciertos pero que no son leídos por usuarios, a los que atraen a través de engaños. Sin embargo, perjudica a medios independientes, de menor tamaño o audiencia, que aunque tengan lectores nunca llegan al corte, que apuestan por la suscripción o que son locales", ha explicado en la comisión. Eso produce que estos medios buscadores de clicks que luego "son difícilmente identificables en una encuesta de pregunta espontánea, o que apenas tienen seguidores en redes sociales" se lleven el grueso de la publicidad institucional cuando su audiencia está "inflada"

Sobre este último punto, Basteiro ha propuesto que deben existir criterios de exclusión y sistema de puntuación en el acceso a la publicidad institucional. "¿Tiene sentido que un medio condenado por mentir o por delitos relacionados con la información reciba dinero público para seguir haciéndolo? ¿Tiene sentido que un medio sin una relación de trabajadores pública o conocida reciba dinero público? ¿Tiene sentido que medios de comunicación de cierta entidad, ya sea en su organigrama directivo o en su redacción o equipo de gestión, estén al margen de normas sobre la paridad que ya aplican en algunas empresas y en las instituciones públicas?", se ha preguntado.

Nosotros mismos, en infoLibre, no hemos sido condenados jamás, pero sabemos lo que es tener que defenderse en procesos judiciales que desgastan a los redactores y preocupan a sus familias

Como alternativa para medir la calidad del medio, Basteiro ha propuesto las suscripciones como un modelo alternativo a la audiencia por representar a una "ciudadanía comprometida y organizada" y por ser, generalmente, un indicador de calidad. También ha destacado como se debe proteger a los periodistas del lawfare, el cual sirve a los políticos para amedrentar a los medios de comunicación. "Nosotros mismos, en infoLibre, lo sabemos bien. No hemos sido condenados jamás, pero sabemos lo que es tener que defenderse en procesos judiciales que desgastan a los redactores y preocupan a sus familias", ha señalado.

Además, otras de las medidas que el director de infoLibre ha propuesto en su decálogo son exigir transparencia y establecer límites en el uso de la inteligencia artificial por parte de los medios de comunicación, pedir transparencia a los altos cargos de los medios de comunicación para limitar sus posibles conflictos de intereses desconocidos por los lectores o espectadores, poner a las plataformas y redes sociales bajo un control democrático más estricto, impulsar la autorregulación de los medios y promover una mayor alfabetización digital.

Tras su intervención, han intervenido los diferentes representantes de los grupos parlamentarios. El PP ha pedido la remisión de las 10 propuestas para su estudio y ha mostrado su preocupación de que la regulación de los medios de comunicación recaiga solo en el poder Ejecutivo, enfatizando la importancia de los jueces en esa intervención. Sumado a eso, también ha preguntado al director de infoLibre si cree que el reglamento europeo es suficiente para luchar contra la desinformación. A esto último, Basteiro ha respondido que, pese a que es un acuerdo de mínimos, sí ofrece un marco para el desarrollo por parte de los diferentes Estados miembros, por ello, lo que no se debe hacer, según su criterio, es deslegitimar desde el Congreso su aplicación. Además, ha enfatizado la importancia de la división de poderes en la regulación y ha pedido que, dada la dificultad de legislar sobre eso, se exija al menos un mínimo de la transparencia.

La UE esta preocupada por la desinformación y no es precisamente una institución socialcomunista

La lucha contra la desinformación, ¿hasta dónde? Ver más

Por su parte, la representante socialista ha mostrado su preocupación ante la financiación de medios de comunicación ultras por parte de instituciones como la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP; mientras que Vox ha dudado de la legitimidad del actual Gobierno para regular la desinformación, además de preguntarse si realmente desinforman más los ciudadanos o los políticos. "La UE esta preocupada y no es precisamente una institución socialcomunista", ha respondido Basteiro.

La Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, es un órgano del Congreso de los Diputados que busca promover la transparencia y analizar, debatir y promover medidas para fortalecer la calidad del sistema democrático español. En él comparecen periódicamente diferentes personalidades del mundo de la cultura, de la política y la Academia con el objetivo de examinar algunos de los asuntos más importantes y urgentes para la democracia española.

Uno de los temas que está analizando en profundidad en la comisión durante los últimos meses es el auge de la desinformación y las fake news. Para debatir sobre esta problemática, han pasado, además de Basteiro y Escolar, el director de ElDiario.es, Ignacio Escolar, la redactora jefa de opinión de El Mundo, Lucía Méndez, o la directora de contenidos de la Cadena Ser, Montserrat Domínguez.