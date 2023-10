Podemos se desmarca de Sumar y quiere trato diferenciado con el PSOE: "Somos proyectos diferentes"

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha desvinculado a su formación de las negociaciones que mantiene Sumar con el PSOE de cara a la investidura, que afrontan de forma diferenciada aunque ha admitido que aún no tienen conversaciones con los socialistas, a los que exhortan a tomarse en serio las propuestas del partido morado, informa Europa Press.

Es más, ha subrayado que Podemos y Sumar son dos fuerzas distintas que acudieron en coalición a las elecciones del 23J, pero que negocian "por separado" porque "aspiran a hacer proyectos diferentes".

Así lo ha trasladado durante una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, para manifestar por otro lado, ante esa falta de respuesta del PSOE a los requisitos planteados por Podemos, que desconoce si este partido está priorizando las negociaciones con Junts primero y después atender en último término al resto de actores políticos que deben votar la candidatura del presidente en funciones, Pedro Sánchez.

De esta forma, Sánchez Serna ha marcado distancias respecto a la negociación que despliega Sumar, pese a que forma parte del equipo que mantiene contactos con el PSOE el dirigente del partido morado y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. "Nosotros no estamos en esas negociaciones (de Sumar), nosotros las negociaciones las hacemos como Podemos", ha manifestado.

Por tanto, el diputado de Podemos en el Congreso ha reiterado que las propuestas de Podemos pasan por subir el salario mínimo a 1.500 euros, congelar los precios del alquiler durante la legislatura, renovar el Consejo General del Poder Judicial o la continuidad de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al frente de ese departamento, que son de "sentido común" y que su aceptación por parte del PSOE sería celebrada por las bases progresistas.

No obstante, ha explicado que su formación fue "extremadamente responsable" al ir a los comicios junto a Sumar, para que no se perdiera ningún voto de izquierda ni la opción de revalidar un gobierno de coalición, y que esa actitud la mantendrá de cara a la investidura.

Sus propuestas no son una "amenaza" pero el PSOE debe respetarles

De hecho, ha enfatizado que sus requisitos no deben ser vistos como una "amenaza" o una "una suerte de ultimátum" que pone Podemos para marcar el voto de sus cinco diputados dentro del grupo de Sumar, sino que únicamente están defendiendo que asumir sus postulados es la mejor vía para tener una legislatura "estable" y que "dure".

Y en este sentido, ha relatado Sánchez Serna, el PSOE "va a tener que escuchar" y "respetar" a todos los actores" a los que demanda apoyo. "Desgraciadamente aún no hemos recibido todavía respuesta por su parte", ha ahondado para pedir a los socialistas que se "tomen en serio" las medidas que han demandado.

"Nosotros creemos que ahora mismo estamos en el momento de hablar. Hablar no es ni amenazar, ni poner líneas rojas, ni poner ultimátum, sino hablar de qué tipo de gobierno queremos. Si un gobierno que simplemente pues siga con lo que hay, sin tener ambición de futuro y sin plantear nuevas medidas (...) o vamos a un gobierno de coalición progresista, donde todos los actores políticos se sienten representados y tengan también posibilidad de plantear medidas", ha explicado.

Una posición "digna" respecto a la situación en Gaza

El coportavoz de Podemos ha reivindicado además la legitimidad de su partido para pedir medidas contra Israel y enfatiza que la "máxima lealtad" hacia el Gobierno, del que sigue formando parte, es pedir que haya un debate en su seno para garantizar una posición "digna" respecto a la situación en Gaza.

Ha advertido de que los socialistas tienen que "escuchar" las peticiones de su aliado en el Ejecutivo, máxime en un asunto "tan sensible" y "estratégico" como es la política exterior que debe ser pactada con ellos.

En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo es una coalición que Sánchez, que es líder del PSOE, fue nombrado presidente porque llegó a acuerdos con sus socios de Unidas Podemos, que es el otro ala de la coalición del actual Gobierno en funciones.

"Por tanto, la máxima lealtad (con el Gobierno) que nosotros podemos expresar es pedir que se tenga ese debate y que no se tomen decisiones sin contar con una parte del Ejecutivo (...) Tendrá que ser el Gobierno en su conjunto, es decir, la coalición, la que marque la posición también en política exterior", ha desgranado.

Denuncia "limpieza étnica" a los palestinos en Gaza

El también diputado en el Congreso ha dejado claro que su formación va a seguir insistiendo en que España "no puede asistir impasible" a la actuación militar en Gaza tras el ataque de Hamás, que supone un "genocidio a todas luces" y una "limpieza étnica" contra los palestinos que debe comportar la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

Además, ha argumentado que tanto España como el resto de países europeos dieron una respuesta unívoca hace más de un año a la invasión de Ucrania, con la aplicación de sanciones a los principales responsables políticos rusos, embargos económicos y ruptura de relaciones comerciales.

"Y todo se hizo en nombre de los derechos humanos y en defensa del pueblo agredido ucraniano. Ahora cabe preguntarse por qué no se responde con la misma contundencia en defensa de la población de Palestina. En ese sentido, nosotros creemos que el Gobierno de España debe romper esas relaciones con Israel y además llevar el debate a Europa", ha disertado Sánchez Serna.

De esta forma, ha denunciado que Europa no puede aceptar un "castigo colectivo" sobre las palestinos por parte de Israel, denunciando que su ejército efectúa bombardeos "masivos" e incluso hay informaciones que apuntan al uso de armamento prohibido por la legislación internacional. A ello suma los cortes de agua y luz en Gaza, así como impedimentos a la entrada de ayuda humanitaria internacional, que es claramente una vulneración del derecho humanitario internacional.

"Nosotros como socio de Gobierno no podemos permanecer impasibles ante una limpieza étnica de la población palestina. Para que España mantenga una posición digna hay que poner en el centro los derechos humanos".



🎥 @J_Sanchez_Serna en RNE 5 pic.twitter.com/Sv9a1pohC3 — Podemos (@PODEMOS) 21 de octubre de 2023

Cuestionado sobre si piensa que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, debería ser más contundente con el PSOE a la hora de demandar responsabilidades a Israel, Sánchez Serna ha contestado que habla en nombre de Podemos, que ha sido claro y ha apuntado que Sánchez tiene una "responsabilidad" e impulsar el debate de medidas ante Israel en el ámbito comunitario.

"Están muy bien las palabras y las muestras de humanidad, pero hay que pasar a los hechos y los hechos es que la comunidad internacional y en este caso la Unión Europea, como ya hiciera con Rusia, también tiene que tomar medidas contra Israel", ha subrayado.

Los roces con Sumar no importan ahora

Por otro lado, ha explicado que Podemos planteó una propuesta de proposición no de ley en el Congreso de apoyo al pueblo palestino pero desde Sumar no se permitió registrarla, al no ser firmada por ninguno de los portavoces del grupo, y en su lugar se presentó otra iniciativa.

No obstante, ha destacado que eso es un asunto "relativamente menor" y que ahora mismo hay que poner el foco en la situación de Gaza de cara a desplegar presión diplomática para lograr un alto el fuego.

Y es que ha reiterado que la respuesta con los palestinos en este conflicto debe ser igual que la desplegada en Ucrania, dado que no puede "haber muertos de primera y de segunda" ni tampoco "hipocresía" en el seno de la UE.