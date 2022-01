El 'caso Serrano' destapa el posible desvío de dinero de una subvención a un periódico del juez de Vox

La investigación por posible fraude de subvenciones contra Francisco Serrano, el que fue dos veces candidato de Vox en Andalucía, ha destapado el posible desvío de fondos públicos provenientes de una subvención del Ministerio de Industria a XYZ, un periódico derechista que el juez tuvo en Sevilla y funcionó al menos hasta 2017. Según investigaciones de la UDEF y la Agencia Tributaria y según la información aportada al caso por el que fue consejero delegado de XYZ, el periódico del que Serrano era máximo accionista se financió gracias a dinero salido de Bio Wood Niebla, una empresa que había recibido una ayuda pública de 2,48 millones de euros para una fábrica de biomasa que no llegó a culminarse [ver aquí el dosier del caso].

Serrano, cuya estrategia de defensa en el caso se ha visto complicada por el archivo provisional de una denuncia contra sus exsocios en el proyecto investigado por presunto fraude, no responde al requerimiento de su versión solicitado por infoLibre.

La aventura mediática

XYZ echó a andar en 2015. Hay constancia de informaciones del periódico al menos desde el verano de aquel año. La empresa XYZ Comunicación SL, la sociedad que sostenía al digital, fue constituida en junio por 18 particulares y una empresa, Serrano Abogados de Familia SLP, de Francisco Serrano. Desde el punto de vista económico, era un proyecto pequeño. Nació con un capital social de 6.700 euros, de los que Serrano puso inicialmente 300 mediante la aportación de un ordenador personal, todo ello según la información mercantil a la que ha tenido acceso este periódico.

Ahora bien, políticamente era un proyecto de cierta ambición. Y Serrano acabó siendo su socio mayoritario.

Las fechas son importantes. Serrano llevaba desde 2011 inhabilitado como juez por prevaricación, al haber favorecido injustamente al padre frente a la madre en un régimen de visitas para que el niño saliera como paje en la Semana Santa de Sevilla de 2010. El juez siempre defendió su inocencia y se presentó como una víctima de la ideología de género. Poco a poco, su voz de mártir conservador se consolidó en esa Sevilla que unos llaman profunda, otros tradicional y otros rancia. Cuando Santiago Abascal fue a buscar candidato para las autonómicas andaluzas de marzo de 2015, allí estaba Serrano. El juez aceptó la propuesta. Vox obtuvo algo más de 18.000 votos, un 0,45%. "No le fue bien, pero le gustó la experiencia y se quedó con ganas de más", señala un excolaborador.

Tras la aventura política, vino la aventura mediática. El mismo excolaborador atribuye al periodista Eusebio Pérez, que había sido director de informativos de la Cope en Andalucía e iba en busca de proyecto tras su salida de la emisora, la iniciativa del periódico. Pérez, director de XYZ hasta julio de 2017, tenía una relación personal con Serrano. El nombre del medio salió solo. Si ABC, diario católico conservador líder en Sevilla, son las tres primeras líneas del abecedario, XYZ son las tres últimas. Las tres más a la derecha.

El medio nació con el impulso de La Revuelta, un espacio de debate cultural y político de corte tradicionalista. Serrano, además de accionista, era uno de los columnistas. Y por supuesto era un referente para el medio, que le servía como plataforma política y vía de expresión de ideas contra el aborto, la ideología de género y los enemigos de la unidad de España, las tres líneas sagradas de la línea editorial, según un conocedor del medio.

En diciembre de 2015, Serrano amplió su implicación en el periódico, según la información mercantil consultada. Su despacho de abogados aportó casi 25.000 euros a XYZ, que aspiraba a hacerse un hueco con su contundente línea editorial a la derecha de ABC. No era fácil. XYZ dio desde el principio problemas económicos. Las pérdidas entre 2015 y 2016 superaron los 20.000 euros, según las cuentas de la sociedad. Pérez, en conversación con este periódico, afirma que XYZ fue un periódico modesto, en el que él mismo era director, redactor principal y comercial publicitario. El resto eran colaboradores que escribían opinión o sobre deportes, añade. Sólo poco antes de su despido, afirma, se incorporaron dos periodistas más. El que fuera director afirma desconocer las cuentas del periódico, cuyos principales gastos –asegura– eran su propio sueldo y un alquiler en la céntrica Avenida de la Constitución.

La ayuda pública para la fábrica

En paralelo a su empeño mediático, Serrano tomó en 2016 la decisión que lo cambió todo. El juez montó en marzo junto a otro socio, Enrique Pelegrín, una nueva empresa, Bio Wood Niebla, para la construcción de una planta de pellets, combustible a base de madera, en Niebla (Huelva). Serrano salía así de sus ámbitos naturales: el derecho, la política, los medios... Se convertía en un hombre de negocios. Lo primero que hizo la empresa fue pedir una ayuda pública. Es el origen del caso Serrano. La empresa logró un crédito público de casi 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria, cantidad que obtuvo mediante un engaño, como ha acreditado documentalmente infoLibre y ha concluido durante su investigación la Policía Nacional.

El dinero público entró en Bio Wood Niebla en diciembre de 2016, pero la fábrica de pellets no llegó a culminarse y el dinero no fue devuelto a Industria. El caso fue destapado por este periódico en octubre de 2019, cuando Serrano era ya parlamentario por Vox. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, denunció los hechos ante la Policía Nacional, que abrió una investigación. Serrano terminó imputado y tuvo que dejar Vox y dimitir como parlamentario en 2020. El juez que instruye el caso trata ahora de esclarecer quién fue responsable de la obtención irregular del dinero y cuál fue su destino. Serrano ha sufrido ya el embargo de bienes por parte de Hacienda.

Serrano, que una y otra vez no responde a los ofrecimientos de infoLibre para ofrecer su versión, siempre ha negado su implicación en cualquier fraude. Afirma que salió de Bio Wood Niebla en octubre de 2017 tras conocer las irregularidades en la obtención de los fondos. No obstante, la constitución ante notario en 2016 de Bio Wood Niebla demuestra que Serrano declaró en falso ser dueño "por justo y legítimo título" de una maquinaria que nunca tuvo, declaración que le sirvió para obtener una subvención que de otro modo no hubiera podido lograr. Además, un testigo lo ha implicado en el envío de dinero de Industria a un fondo de inversión. Una carta del propio Serrano en el verano de 2017 evidencia que estaba implicado en la gestión una vez conocidas las irregularidades. Sobre nada de esto Serrano responde a este medio.

La caída del periódico

Lo anterior afecta a la gestión durante 2016 y 2017 de Bio Wood Niebla, la empresa investigada por el posible fraude de subvenciones. Pero, ¿qué ocurría mientras tanto en el periódico? Ocurría que las cosas se torcían.

A la limitada repercusión y las pérdidas económicas, se sumaron las diputas internas, que acabaron con la salida en julio de 2017 de Eusebio Pérez, hoy responsable de prensa en Vox. A raíz de este cambio, Serrano, socio mayoritario, acogió con escepticismo lo que entendió una como una alteración en la línea editorial, señala un conocedor de las interioridades de XYZ. No obstante, en septiembre de 2017 pareció hacer un último esfuerzo por el periódico. Su despacho se convirtió en administrador único de la sociedad y el propio juez en representante de dicha entidad. Pero la cuesta abajo del periódico era ya imparable.

En octubre de 2017 la junta de la empresa XYZ acordó su disolución. Serrano empezaba a dar carpetazo así a su aventura mediática, tras apartarse de Bio Wood Niebla. Terminado su periodo de inhabilitación, el futuro le ofrecía un amplio campo de posibilidades: la abogacía, la judicatura, la política...

El problema es que sus andanzas empresariales lo iban a perseguir.

Una denuncia contra sus exsocios

Serrano sabía que se habían producido irregularidades en Bio Wood Niebla. ¿Qué hizo el candidato de Vox? Presentó una denuncia contra Pelegrín, su socio en aquella empresa, y contra Javier López, que había sido consejero delegado de XYZ. La denuncia incluye los supuestos delitos de estafa, extorsión, apropiación indebida, coacciones y administración desleal. López, que venía de ostentar un cargo de gestión en el club de fútbol Xerez Deportivo, es identificado por Serrano como un socio en la sombra de Bio Wood Niebla, un impulsor del proyecto sin presencia en la sociedad. Según la denuncia de Serrano, fechada en junio de 2018, ambos –Pelegrín y López– se aprovecharon de él y cometieron las irregularidades a sus espaldas. Lo engañaron, sostiene el exlíder andaluz de Vox. Serrano, según su relato, no sabía que realmente las máquinas que Bio Wood Niebla afirmaba tener no iban a ser aportadas. Y además, sus dos exsocios –siempre según su denuncia– vivieron a su costa durante más de un año entre 2016 y 2017.

Cuando infoLibre publicó la primera noticia sobre el caso en octubre de 2019, Serrano se defendió públicamente con el argumento de que había denunciado a sus exsocios, alertando ya de posibles irregularidades con la ayuda pública. Cuando la Fiscalía de Sevilla abrió una investigación, Serrano llevó la denuncia para tratar de desmarcarse. El problema para Serrano es que la Policía Nacional, en un informe incorporado al sumario, cuestiona radicalmente la credibilidad de la denuncia de Serrano, al que implica con documentos en todo el proceso de obtención irregular de la ayuda.

Aquí hay que anotar un acontecimiento relevante. En octubre de 2016, mientras Bio Wood esperaba la ayuda de Industria, el Tribunal Constitucional decidió recortar de diez a dos años la inhabilitación de Serrano. Aunque no quedaba anulada su condena por prevaricación, lo cierto es que el juez-político consiguió presentar la sentencia como una rehabilitación. Serrano tenía vía libre para ponerse la toga y veía consolidado su perfil de víctima de una injusticia.

Un atestado policial incorporado al sumario conecta estas boyantes perspectivas de Serrano con la denuncia contra sus exsocios, que sólo pretende –según la Policía– "despejar posibles problemas del fraude cometido de forma consciente". Dice el atestado: "Una vez obtuvo la rehabilitación en la carrera judicial y se abría camino la posibilidad de obtener un cargo político, necesitó desvincularse de los negocios fraudulentos en que participó mientras estaba inhabilitado en la carrera judicial y antes de iniciar su carrera política”. Con "su carrera política", la UDEF se refiere a la segunda intentona de Serrano como candidato de Vox, en diciembre de 2018, esta vez con éxito.

Un archivo contra Serrano

¿Qué ha sido finalmente de la denuncia contra los exsocios? Aquí ha habido recientes novedades. Son malas noticias para Serrano. En un auto de diciembre, la jueza que lleva el caso –distinta del juez que instruye la causa por el posible fraude de subvenciones– ha decretado el archivo y sobreseimiento provisional. Y lo ha hecho con dureza contra Serrano: "Aunque en su denuncia trate de presentarse como una víctima inocente de las maquinaciones urdidas en su contra, no podemos entender que existan indicios de que las desconociera".

El auto pone el foco en un préstamo concedido por Ibercaja a XYZ en julio de 2017, con el periódico en caída libre. Se trata de un préstamo del que era avalista Bio Wood Niebla, la empresa que había recibido la ayuda de 2,5 millones del Ministerio de Industria, según datos de la investigación policial incorporados al sumario. ¿Qué dice la jueza en su auto de archivo sobre este préstamo? Si bien su cometido no es el posible fraude con la ayuda pública, que se lleva en el juzgado 16 y está todavía en fase de instrucción, la magistrada del juzgado 1 sí apunta a una posible responsabilidad, o al menos conocimiento, de Serrano: "De ese crédito es avalista Bio Wood, que pertenece a Serralba, empresa de la que también es partícipe Francisco Serrano. Tampoco se ha podido verificar que Francisco Serrano desconociera este contrato".

Según uno de los exsocios de Serrano, Javier López, que fue consejero delegado del periódico, el préstamo de 50.000 euros avalado por Bio Wood no fue amortizado, luego la deuda acabó recayendo en la empresa de biomasa. Es decir, en la empresa que había recibido el dinero público. En dos escritos presentados por su defensa en el juzgado que instruye el caso de posible fraude, Javier López, que fue consejero delegado de XYZ, señala que el periódico de Serrano fue beneficiario directo de los fondos del Ministerio de Industria. Y culpa a Serrano. "El 11 de julio de 2017 se firmó por indicación de Serrano una póliza por parte de XYZ afianzada por Bio Wood, con fondos adquiridos en Ibercaja, con cargo a los fondos Reindus [...]. Serrano nunca tuvo intención de devolver un céntimo, sino [de] recuperar para él con cargo al Reindus las cantidades que había prestado a su periódico, pagar a empleados, proveedores y posteriormente dejar la deuda a Bio Wood y que le ejecutaran los fondos. Todos los pagos de la póliza se dedicaron a deudas de XYZ con terceros", señala uno de los escritos.

Según la versión de López, investigado también junto a Serrano y Pelegrín en el caso de posible fraude, el candidato de Vox se valió así de los fondos Reindus para cerrar el periódico con el menor coste posible. "Ante las demandas laborales de los trabajadores de XYZ, a quienes no pagaba, Serrano lleva a liquidación a XYZ, pretendiendo evitar la reclamación de Bio Wood por los fondos pignorados en beneficio del propio Serrano", señala el escrito. Y añade algo más: "Tras venderse los fondos de Bio Wood y hacerlos líquidos, quedó además un remanente de 5.075,75 euros que Serrano hizo suyo". López declina hablar con infoLibre para este artículo por estar el caso bajo investigación judicial.

La UDEF señala además, en un atestado incorporado al sumario, que Bio Wood Niebla, tras cobrar el dinero público para la fábrica, prestó en mayo de 2017 7.000 euros a XYZ. La Agencia Tributaria, en un expediente abierto contra Serrano, también detecta este préstamo de 7.000 euros (mayo de 2017), además de otro anterior de 6.000 (abril), si bien el expediente recoge que hubo una devolución de 13.000 euros. Hay que resaltar que Bio Wood Niebla era una empresa cuyos fondos provenían del préstamo del Ministerio de Industria. Es decir, si salía dinero de la misma, era dinero proveniente del erario público para la construcción de la fábrica, no para financiar un medio de comunicación.

infoLibre trató de recabar la versión de Serrano sobre los hechos recogidos por esta información y otros elementos de su participación en Bio Wood Niebla y XYZ, sin éxito. En un escrito presentado en el juzgado, del que informó Diario de Sevilla, el candidato de Vox afirma que desconocía que XYZ hubiese recibido 50.000 euros de un préstamo de Ibercaja avalado por Bio Wood Niebla. Además, ha negado reiteradamente su participación en cualquier irregularidad. Eusebio Pérez, el que fuera director del periódico, en línea con Serrano, afirma que las decisiones del día a día económico del periódico las tomaba Javier López. Pérez asegura no haber tenido conocimiento de ningún ingreso proveniente de la empresa Bio Wood Niebla en XYZ.