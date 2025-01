Díaz está convencida de que alcanzará un acuerdo con Cuerpo sobre la jornada laboral

13:49 h

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes que no le sorprende la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el "señor X" que está detrás de las causas judiciales abiertas en torno a su entorno político y familiar.

Abascal ha respondido así al ser preguntado en una rueda de prensa por el auto del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que "apunta directamente a la Presidencia del Gobierno como actor clave en la revelación de secretos al imputar al fiscal general". "No me sorprende nada, todo lo que está ocurriendo tiene un señor X, que es el señor Sánchez", ha contestado el líder de Vox, que ha añadido que "todo viene de la Moncloa".

Ha advertido de que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "no hace negocio" sin que su marido llame a las empresas para que sea recibida; David Sánchez "no tiene un puesto de trabajo al que no tiene que ir" sin ser su hermano; y el exministro José Luis Ábalos no puede actuar como parece que lo ha hecho sin ser el número dos de Pedro Sánchez.

Mientras que del fiscal general del Estado ha preguntado "¿de quién depende?", rememorando lo dicho en su día por el presidente del Gobierno en una entrevista radiofónica. "Yo creo que es todo muy evidente", ha concluido Abascal en su primera rueda de prensa desde el pasado 2 de septiembre.