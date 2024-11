Torres pide un pacto de estado contra el cambio climático: "El calentamiento global es indiscutible"

09:50 h

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, concluye su intervención afirmando que "el calentamiento global es indiscutible" y que también "es indiscutible que esto se ha producido por el ser humano". "Negar el cambio climático es negar evidencias científicas", destaca.

Por ello, el ministro pide un "pacto de Estado contra el cambio climático" para "adaptarnos a las nuevas circunstancias y aprender": "Tenemos que prepararnos y escuchar a los técnicos, porque va la vida en ello. Ojalá podamos hacerlo juntos

Torres también señala que no se puede utilizar esta emergencia de manera partidista porque hay muchas vidas "rotas": "No es el tiempo de culparnos, sino el tiempo de ayudarnos". "Desde el Gobierno creemos que no cabe que este drama sea usado por nadie para avivar cualquier tipo de violencia", afirma el ministro que insiste en varias ocasiones que "el Estado somos todos".

"Estemos a la altura como han estado y están los voluntarios y los servidores públicos. Se lo debemos", concluye el ministro.