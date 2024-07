Sumar reclama sanciones contra los jueces que buscan "titulares" tras la declaración de Barrabés ante el juez Peinado

11:55 h

La eurodiputada de Podemos y candidata de La Izquierda a la presidencia del Parlamento Europeo, Irene Montero, ha defendido este martes durante su discurso desde el hemiciclo de Estrasburgo que a la extrema derecha no se le gana con cordones sanitarios si no que se le frena "por la izquierda", como ha sucedido en Francia. "Las políticas neoliberales y el relato de la moderación no sólo no frenan a la extrema derecha, sino que le ponen una alfombra roja", ha afirmado al tiempo que ha señalado que "a los fascistas se les para garantizando derechos"

Durante su discurso, Montero recalcó que su candidatura defiende "una Europa de paz, que apueste por el fin del genocidio contra el pueblo palestina" y también "una Europa feminista, antirracista, antifascista, de derechos y justicia social". Según la eurodiputada, la "dinámica belicista" en la que está enfrascada la UE solo provoca que sea "súbdita de los intereses militares de Estados Unidos".

Montero también criticó la postura actual de la UE con la invasión de Gaza: "Nos están llevando irresponsablemente a la guerra mientras se protege a un genocida", en alusión al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Según Montero, "no podría llevar a cabo este genocidio sin el apoyo de EEUU y de Europa". "Europa no puede seguir siendo cómplice del Estado genocida de Israel", ha apuntado la eurodiputada morada.