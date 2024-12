Mayor Oreja inaugura la cumbre ultra en el Senado: "No debe sorprendernos que nos llamen ultras"

10:10 h

El exdirigente conservador Jaime Mayor Oreja ha inaugurado la cumbre ultra que se celebra este lunes en el Senado. Mayor Oreja, presidente de honor de la Red Política de Valores, organizadora del acto, se ha dirigido a un espacio colmado de invitados procedentes de todos los países, defendiendo valores clásicos como la vida y la familia. “No debe sorprendernos que nos llamen ultras, simplemente por defender el derecho a la vida y un concepto de persona basado en la antropología cristiana”, ha lanzado ante los micrófonos, al tiempo que ha cargado contra el “género, el aborto y la diversidad familiar”.

Mayor Oreja ha elogiado enérgicamente la victoria del estadounidense Donald Trump: “La cultura woke ha dado un paso atrás. Han sido derrotados quienes entendían el aborto como un derecho”. Tras el aplauso de más de un centenar de invitados, Mayor Oreja clamó que “no hay alternativa política si no hay una alternativa cultural. Podrá haber una alternancia en el poder o éxito electoral, pero si no hay fundamentos sólidos no hay brújula”, en un contexto de “decadencia y fractura social” debido a lo que ha tildado como una “crisis de fundamentos”.

Informa Sabela Rodríguez Álvarez.