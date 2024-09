El CGPJ elige a Dimitry Berberoff como vicepresidente del Supremo por unanimidad

11:05 h

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha exigido al PP que pida disculpas por acusar a los servicios exteriores y a las fuerzas de seguridad de coaccionar al dirigente opositor venezolano Edmundo González para que reconociera la victoria de Nicolás Maduro, y ha dicho que con esas acusaciones los populares "atacan" a España.

Marlaska se lo ha exigido en concreto al diputado del PP Carlos Floriano, quien en el pleno del Congreso le ha acusado de "facilitar el trabajo a la dictadura venezolana", y el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, para quien el Gobierno ha sido un "cooperador necesario" en el "golpe de Estado" de Venezuela.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Floriano se ha referido al vídeo donde Edmundo González, exiliado desde el 8 de septiembre en España, denuncia que firmó bajo "coacción" en la residencia del embajador español en Caracas un documento reconociendo la victoria de Nicolás Maduro.

"Es la segunda vez que su ministerio facilita el trabajo a la dictadura venezolana. No sabemos qué tiene usted con ese régimen, pero es un hecho innegable que lo que no permitió la Embajada holandesa, porque no se plegó a facilitar una extorsión, usted lo permitió", le ha reprochado Floriano a Marlaska.