La Fiscalía pide a la jueza que cite al novio de Ayuso "sin más demora" antes de su viaje

12:38 h

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha expresado este miércoles su preocupación por la "sencillez" con la que en España hoy se puede difundir "un bulo" como el que, a su juicio, ha motivado la investigación al fiscal general del Estado y ha admitido sentir "miedo".

"A mí lo que me preocupa es un país en el que con una sencillez brutal somos capaces de expandir un bulo y sea tan difícil desmentir un hecho que es falso", ha lamentado en declaraciones a los periodistas recogidas por EFE Díaz, quien ha asegurado que transmite una "sensación de impunidad brutal".

La vicepresidenta segunda, quien ha clausurado un acto sobre la prestación universal por crianza y la reducción de jornada, ha sido preguntada por la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como investigado por la presunta filtración del correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ofrecía un pacto a la fiscalía y admitía dos delitos fiscales.

"Con las instituciones del Estado no se juega, no se juega con la Fiscalía General del Estado, no se juega con la Casa Real, no se juega con el Gobierno de España, no se juega con las presidencias de las autonomías de nuestro país", ha recalcado Díaz, quien ha culpado a la derecha y a la extrema derecha de "desestabilizar" mediante esos bulos y su judicialización