El PP mantiene su postura migratoria tras la amenaza de Vox de tumbar los presupuestos autonómicos

11:17 h

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este miércoles, en unas declaraciones recogidas por EFE, que el opositor venezolano Edmundo González Urrutia no le ha pedido directamente que España lo reconozca como presidente de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio pasado, que fueron ganadas por el mandatario Nicolás Maduro según el resultado oficial.

"Edmundo González he visto que me hace alusiones en prensa, pero a mí directamente no me ha trasladado nada ni me ha pedido ninguna reunión. No tengo ningún problema en volverme a reunir con Edmundo González. Ya lo he hecho en alguna otra ocasión", declaró a su llegada a la segunda jornada de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra en Bruselas.

Preguntado por la cuestión del reconocimiento de González, Albares dijo que España está "haciendo las cosas en concertación con sus socios internacionales".

"Muy pocos Estados, yo creo que se cuentan con los dedos de una mano, han reconocido a Edmundo González", subrayó, y agregó que algunos de los países que en prensa se considera que lo han reconocido como presidente "lo que han hecho es cambiar la denominación a presidente electo".