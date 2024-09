La nueva presidenta del CGPJ: "Ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces"

13:08 h

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha señalado que "es inexplicable" que el Gobierno no pueda acordar con el PP una solución sobre los menores migrantes "salvo que el interés sea arrimar al PP a la derecha y tacharlo de insolidario".

El presidente canario ha exigido hoy al Gobierno que deje a un lado las “batallitas políticas” y convoque al PP para poner fin a las diferencias que les separan en una reforma de la Ley de Extranjería que podría poner solución al problema generado por los 5.500 menores migrantes actualmente acogidos en las islas, una cifra que podría doblarse en los próximos meses.

"No me explico" que el acuerdo sea imposible, "salvo que el interés sea la batalla política, el 'y tú más' o el arrimar al PP a la derecha, tacharlo de insolidario, generar inestabilidad" ha acusado. "No encuentro otra explicación" para que no sea posible sentarse a modificar un solo punto sobre financiación a partir del texto que ya se sometió al Congreso, y resolver así "esta situación dando una respuesta humana a niños que en muchos casos han visto tirar a sus padres por la borda porque han fallecido", ha añadido.

Clavijo ha mantenido esta mañana un encuentro con responsables de Unicef, Save The Children, ACNUR España, Cruz Roja y otras ONG para abordar la emergencia migratoria en las islas.