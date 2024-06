Armengol niega que el certificado de Baleares avalara a la empresa del 'caso Koldo' para otros contratos

11:49 h

La comisión no permanente de investigación por irregularidades en los contratos con la empresa Soluciones de Gestión ha aprobado este viernes, con nueve votos a favor y uno en contra, el documento conjunto de conclusiones definitivas de PP y Vox.

El escrito de los socialistas --que estaban ausentes ya en el momento de la votación-- ha sido rechazado con diez votos en contra; el de MÉS per Mallorca ha recibido nueve votos en contra y uno a favor, y el de Més per Menorca no se ha votado porque no se han presentado a defender las conclusiones.

El portavoz del PP en la comisión, José Luis Mateo, ha iniciado su intervención agradeciendo la presencia de "los que todavía tienen la decencia de seguir trabajando", después de que los representantes del PSIB hayan abandonado la sala.

Seguidamente, ha avanzado que su grupo ha presentado la propuesta transaccional entre Vox y PP con las conclusiones definitivas, que recogen sustancialmente las recogidas por un grupo y otro.