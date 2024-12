Puigdemont pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso

11:15 h

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado que su grupo parlamentario impulsará una iniciativa para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Congreso. “Sabemos que solo la puede pedir él, pero nosotros queremos que el Congreso hable y diga si Sánchez se tiene que someter a esta cuestión o si, por contra, hay una mayoría que le mantiene la confianza”, ha señalado el expresident catalán desde Bruselas.

En ese sentido, el juntaire ha afirmado que el socialista “no ha hecho lo suficiente” para “merecer su confianza” y ha revelado que Junts ha registrado este lunes una iniciativa que pedirá a Sánchez que se someta a esta cuestión de confianza: “Hemos sido muy generosos y pacientes”, ha subrayado, dejando patente su malestar con el socialista. Puigdemont también ha recriminado al presidente del Gobierno que no haya “cumplido” con la amnistía y que no se haya manifestado contra el Tribunal Supremo por no “querer aplicarla”.

Informa Marta Monforte.