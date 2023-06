El PP cita al PSOE el lunes para negociar los debates y le "vale" a tres si Sánchez está "cómodo" con Díaz

13:12 h

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha justificado este jueves el rechazo de su candidata en Extremadura, María Guardiola, a que Vox entre en el Gobierno regional porque el Partido Popular no va a renunciar a sus principios como hace "el sanchismo", no va a aceptar "imposiciones de la minoría" ni va a "someter los gobiernos a minorías parlamentarias" que "no tienen respuestas a los problemas de gestión cotidianos". Según ha recalcado, su formación no va a "acceder al poder a cualquier precio", según informa Europa Press.

En una rueda de prensa en el Parque Deportivo Puerta del Hierro para presentar acciones de campaña ante las generales del 23 de julio, Sémper ha subrayado que en el Gobierno de España, en las CCAA y en los ayuntamientos "se necesita un cambio tranquilo" que "aporte estabilidad" y "no copie lo peor del sanchismo".

En este sentido, ha recalcado que la estrategia del PP está "sustentada en principios sólidos e inamovibles". "Lo que no vamos a reproducir es el sanchismo, renunciar a nuestros principios y posiciones políticas más elementales por acceder al poder", ha garantizado.