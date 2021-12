Directo | Casado afea a Sánchez su "nefasta" gestión y le acusa de "arrogancia", "incompetencia" y "recochineo"

15:53 h

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este miércoles que en la región no se celebrarán macrofiestas en Nochevieja, bien por desistimiento de algunos de los promotores o bien porque algunos no tenían planes de contingencia Covid.

"Las macrofiestas no se van a celebrar ninguna en la Comunidad de Madrid. En algunos casos han desistido los promotores y otros porque estas fiestas no tenían planes de contingencia Covid y no se celebrarán", ha trasladado Ayuso en la rueda de prensa de este miércoles tras el Consejo de Gobierno, donde ha hecho balance del año acompañada de su consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Enrique Ossorio.

La Comunidad de Madrid había recibido la solicitud de cinco fiestas de Nochevieja en diferentes puntos de la región, frente a las 60 que se recibían otros años antes de la pandemia, según la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. La normativa regional obliga a solicitar autorización para las actividades extraordinarias y, a petición de la Dirección General de Seguridad, se realiza un informe preceptivo, en el que se tienen en cuenta estos planes de contingencia frente al coronavirus.

En el caso de las campanadas en la Puerta del Sol, la presidenta ha indicado que son las autoridades sanitarias las que tienen que decidir los criterios, pero sí ha reconocido que se tratan de espacios distintos a los de las macrofiestas.