Edmundo González niega que fuera coaccionado en la Embajada española y desmonta la estrategia del PP

El líder opositor en Venezuela y candidato a la presidencia de su país Edmundo González Urrutia en las elecciones del pasado 28 de julio emitió este jueves un comunicado en Madrid en el que aclara que no ha sido coaccionado por el Gobierno de España para ser trasladado y asilado en este país. "No he sido coaccionado ni por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos", dice en el comunicado recogido por EFE en que comienza justificándolo "ante las diversas versiones que circulan respecto a una supuesta coacción por funcionarios del Estado español".

González Urrutia subraya que todas las gestiones de su traslado "fueron supervisadas y facilitadas directamente por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Alabares, asegurando en todo momento mi bienestar y libertad de decisión". "Las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar mi salida del país, sin ejercer ningún tipo de presión sobre mi", asegura el candidato presidencial venezolano, que este jueves fue reconocido en el Parlamento Europeo como presidente electo de su país .

"Con esta aclaración, espero aclarar cualquier duda o malentendido respecto a la naturaleza de mi traslado y reiterar mi agradecimiento a las autoridades españolas por su apoyo y compromiso con la protección de los derechos humanos", concluye el comunicado.

Tras hacerse público este comunicado, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha agradecido a González Urrutia que haya defendido la verdad frente a las calumnias contra España. "Gracias Edmundo González Urrutia por defender la verdad frente a las calumnias e injurias contra España y su servicio exterior", ha publicado el ministro en un mensaje en X.

Albares ha añadido: "Hay momentos para ser oposición Alberto Núñez Feijóo y PP y otros en los que hay que ser un solo país". "España está comprometida con la democracia y derechos humanos", ha concluido.

Desde el PSOE se ha reclamado a Feijóo que pida perdón por acusar al Gobierno español de coaccionar al líder opositor. "Feijóo no tiene sentido de Estado alguno, como demuestra llegando a utilizar bulos con el único fin de dañar la política exterior de España", han afirmado fuentes del PSOE, que han subrayado que "en el PP no hay ni estrategia ni liderazgo, solo insultos, bulos y desgobierno".

El partido socialista ha pedido, asimismo, la dimisión del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, por hacer acusado al Gobierno "de estar detrás de un intento de golpe de Estado en Venezuela".

El PP insiste en pedir la dimisión de Albares

Por su parte, el PP, tras más de doce horas de silencio, ha insistido en pedir la dimisión del ministro Albares, porque dijo que no había negociado nada con el Goierno de Nicolás Maduro y, sin embargo, la salida de Venezuela del opositor González Urrutia se "pactó" en la Embajada de España con el embajador como "testigo" de las "coacciones". La dimisión del ministro y las explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son "más urgentes aún" que el jueves, han apuntado fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo.

Advierten de que el Gobierno debería liderar un frente internacional para facilitar el cambio político en Venezuela y deponer al dictador que, según sostienen, perdió las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Pero España, subrayan, está frenando esa posibilidad. El embajador ha sido "testigo de coacciones" y la embajada ha sido el lugar en el que se han producido, añaden.

"Si Feijóo fuera presidente, España ya reconocería a Edmundo González como presidente electo de Venezuela", aseguran las fuentes, que lamentan que Maduro no acate el resultado electoral ni Sánchez respete la voluntad del Congreso de los Diputados, pese al reconocimiento tanto de esta cámara como del Parlamento Europeo.

Esta declaración tiene lugar, por un lado, después de que desde Venezuela se revelara que González Urrutia había firmado un documento en el que reconocía la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, lo que el líder opositor ha admitido y aclarado que lo hizo coaccionado por las autoridades de su país, como condición para viajar a España.

El jueves, el PP acusó al Gobierno de España de estar implicado "como cooperador necesario" en el "golpe de Estado que se ha producido en Venezuela" y ha señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el "gran urdidor" de la "operación".

González Pons ha expresado el "asco", "vergüenza" e "indignación" que le ha producido el vídeo en el que el excandidato presidencial y dirigente opositor venezolano Edmundo González, exiliado desde el 8 de septiembre en España, denuncia que firmó bajo "coacción" en la residencia del embajador español en Caracas un documento reconociendo la victoria de Maduro. Estas declaraciones han sido rechazadas por el ministro español de Asuntos Exteriores, quien ha conminado a Feijóo a que invite a Pons retractarse.