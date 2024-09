El asilo a González Urrutia vuelve a enfrentar a PSOE y PP: "Feijóo vuelve a meter la pata"

Nueva polémica entre Gobierno y oposición a cuenta de la decisión del líder opositor Edmundo González Urrutia de abandonar Venezuela tras pedir asilo político en España. Antes de que el avión de las Fuerzas Aéreas españolas aterrizase en la madrileña base área de Torrejón de Ardoz con el ex candidato presidencial de la mayor coalición opositora a bordo, el PSOE ha aprovechado el silencio inicial de la derecha para acusarlos de "meter la pata". No ha sido hasta casi el mediodía cuando el PP se ha pronunciado para criticar el movimiento del Gobierno de Pedro Sánchez.

Después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunciase en un tuit el viaje a España de González Urrutia a las 5 de la mañana hora peninsular, ni PP ni Vox se han hecho eco inicialmente de la salida de Venezuela del líder opositor. En cambio, el PSOE lanzó un tuit sobre las 11.30 de la mañana asegurando que Alberto Núñez Feijóo vuelve a "protagonizar otra metedura de pata sonrojante para cualquier político que se precie".

Se refieren los socialistas a la entrevista con el presidente del PP que publica este domingo El Mundo, que protagoniza, por cierto, el único tuit de Feijóo en la mañana de este domingo sobre las 9.30 de la mañana. En esta entrevista, el líder conservador asegura que el Gobierno de coalición no hace nada por Venezuela: "Es una vergüenza lo que están haciendo Zapatero y Sánchez". "Es difícil tener peor don de la oportunidad. Es muy complicado hablar más para hacerse daño a uno mismo", han afirmado desde Ferraz.

Según los socialistas, queda así descubierta "la farsa del interés" del PP por Venezuela. "Desde el viaje del selfie que el PP se niega a confirmar si se pagó con dinero de todos los españoles, a la inmensa metedura de pata de este domingo, es innegable que a para ayudar a Venezuela son mejores los hechos, como hace el Gobierno de España, que las palabras huecas de Feijóo o Isabel Díaz Ayuso", aseguran desde el PSOE que tacha de "ridículo" la política internacional de la derecha.

Un mensaje del que también se han hecho eco miembros del Gobierno como los ministros Félix Bolaños o Pilar Alegría. Por su parte, el presidente del Gobierno aún no se ha pronunciado públicamente aunque en su intervención en la reunión del Comité Federal del PSOE señaló que Edmundo González es "un héroe a quien España no va a abandonar".

No ha sido hasta casi el mediodía cuando ha llegado la primera reacción desde las filas conservadoras en la figura del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. En una publicación en X, ha considerado que este asilo "no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura" de Nicolás Maduro. El dirigente popular comienza su mensaje con una crítica a Sánchez y al expresidene Zapatero: "Sánchez y los oficios corruptos de ZP deberían ser parcos en autoalabanzas".

Silencio en Vox

El silencio de los conservadores, que incluye también a la presidenta madrileña, también se ha contagiado a Vox. Ni la formación ni su líder, Santiago Abascal, se han hecho eco públicamente de la salida de Venezuela de González Urrutia. Cabe destacar que el presidente de la formación ultra aseguró el sábado en una entrevista en The Objetive que "Sánchez tiene en el Gobierno a quienes se referían a Hugo Chávez como un héroe político" y "por lo tanto a los responsables de apoyar desde España a la tiranía que hay en Venezuela".

La postura de los dos últimos días de PP y Vox resume sus declaraciones del último mes y medio desde la celebración de las elecciones en Venezuela a finales de julio. Es más, esta misma semana está previsto que los conservadores lleven a votación en el Congreso una iniciativa sobre las elecciones en Venezuela con la intención de que España reconozca a González Urrutia como ganador y nuevo presidente del país, así como una condena de la represión del régimen de Nicolás Maduro y una reprobación del silencio del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que ha participado en tareas de mediación entre Gobierno y oposición.

Desde el Gobierno, que mantiene la misma postura que la UE, siempre se ha trasladado que mientras los resultados no sean verificables, no va a haber reconocimiento de los mismos. Idea que ha reafirmado este mismo domingo Albares. El PP de Feijóo, en cambio, quiere ir más lejos y propone reconocer la victoria de González Urrutia, dando por válido el recuento no oficial ni verificado llevado a cabo por la oposición.

Críticas desde Podemos

En el otro lado del arco parlamentario y ante el silencio también del socio de coalición Sumar, Podemos ha criticado la decisión del Gobierno de ofrecer asilo político a González Urrutia. "La prisa que se ha dado el gobierno “progresista” del PSOE en dar asilo al opositor venezolano ultraderechista y se va a cumplir un año sin que haya roto relaciones diplomáticas con Israel, un estado genocida que lleva miles y miles de niñs asesinads a sus espaldas. Sin palabras", ha escrito su secretaria general Ione Belarra en X.

En la misma línea se ha posicionado la eurodiputada Irene Montero: "Once meses manteniendo relaciones diplomáticas, comerciales y tránsito de armas con el Estado genocida de Israel pero van corriendo a legitimar a la oposición de extrema derecha más golpista de América Latina. Para hacer lo que hace este Gobierno ya tenemos al PP".