El opositor venezolano Edmundo González llega a España tras recibir asilo político

Edmundo González, ex candidato presidencial de la mayor coalición opositora de Venezuela, viaja en estos momentos hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas, según recoge EFE. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, avanzó esta decisión en declaraciones a los periodistas en Mascate, donde el avión de la Fuerza Aérea Española en el que viaja el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al frente de una delegación de la que forma parte el ministro, hizo escala en su viaje a China.

En torno a las 16 horas, el avión ha aterrizado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, el líder opositor viaja acompañado por su esposa y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Goblales, Diego Martínez Belío. Ha sido recibido por la secretaría de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo. "A partir de ahora, comenzarán los trámites para la petición del asilo cuyo resolución será favorable en aras del compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los líderes políticos", ha informado el citado departamento.

El jefe de la diplomacia española, que confirmó que este viaje a España se producía a petición del propio líder opositor, explicó que éste ha pedido también acogerse al derecho de asilo que "por supuesto -subrayó- el Gobierno de España va a tramitar y conceder".

Señaló que había hablado con Edmundo González una vez que se encontraba en el avión de la Fuerza Aérea Española y éste le ha trasladado su agradecimiento. "Le he trasladado también nuestra alegría de que se encuentre bien, de que se encuentre rumbo a España, y le he vuelto a reiterar el compromiso del Gobierno con los derechos políticos, la libertad de expresión y manifestación, y la integridad física de todos los venezolanos", añadió.

Ante la pregunta de si la decisión se ha adoptado porque se temía por la integridad física de González, Albares recalcó que se ha adoptado a petición suya tras pasar un tiempo en la residencia de la Embajada de España en Caracas. Según ha detallado posteriormente el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, a la Cámara de Representantes de su país, estuvo alojado en secreto en la embajada neerlandesa en Caracas durante más de un mes. El jefe de la diplomacia neerlandesa precisó que la acogida se produjo a petición del propio González Urrutia, según Nos. En concreto, hasta el 5 de septiembre, cuando se traslado a la sede española.

Albares, por su parte, insistió en que ante la solicitud, el Gobierno español garantizó que iba a poner todos los medios diplomáticos y materiales para hacerla efectiva y se ha llevado a cabo cuando él ha considerado oportuno que era el momento de salir de Venezuela. Al respecto, fuentes diplomáticas aseguraron que no ha habido ninguna negociación entre el Gobierno español y el venezolano ni entre Pedro Sánchez y Nicolás Maduro directamente.

Delcy Rodríguez dice que hubo contactos entre ambos Gobiernos

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó también sobre la salida de Edmundo González con un salvoconducto concedido "en aras de la tranquilidad y paz política", después de pasar "varios días" refugiado en la Embajada de España. "El día de hoy, 7 de septiembre, ha partido del país el ciudadano opositor Edmundo González Urrutia, quien habiéndose refugiado voluntariamente en la embajada del Reino de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político", escribió la funcionaria en su cuenta de Instagram.

Al contrario que lo que afirma Albares, Rodríguez explicó que los Gobiernos de Venezuela y España mantuvieron los "contactos pertinentes" y, "en apego a la legalidad internacional", se le concedió al opositor el salvoconducto correspondiente para poder abandonar la sede diplomática y viajar hacia el país europeo.

Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este domingo que, con la salida del país del opositor Edmundo González Urrutia, "ocurrió el capítulo final" de una obra "bufa" con "sangre, sudor y lágrimas" que -destacó- causó "zozobra" entre la población después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que el antichavista asegura haber ganado.

La posición de España no cambia

Albares sí recalcó que la posición de España ante la situación en Venezuela no sufre cambio alguno y sigue exigiendo la presentación de las actas electorales de los últimos comicios presidenciales para que se puedan verificar porque, de lo contrario, no se puede reconocer ninguna supuesta victoria. La determinación es que haya una salida pacífica y "genuinamente venezolana" fruto del diálogo y la negociación entre el Gobierno de Maduro y la oposición.

Añadió que España no va a cerrar la puerta a ningún venezolano y recordó que son más de 100.000 los que se han acogido al estatuto especial que precisó que prácticamente no existe para ningún otro país. "Las puertas de España hacia un país hermano como es Venezuela siempre van a estar abiertas, como han estado las puertas de la residencia de la Embajada de España para Edmundo González", aseguró.

En una entrevista en la tarde del domingo en el Canal 24 horas de RTVE, Albares no descarta que él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúnan con González Urrutia. "Le he dicho que cuando regrese a Madrid me encantará verle y darle un abrazo. Él me ha dicho que lo mismo para mi y para el presidente, pero el momento en que se encuentre con él, que desde luego estoy seguro que en algún momento se producirá, lo desconozco", ha dicho. Acompañado del ministro de Exteriores, Sánchez se encuentra en un viaje oficial en China en el que será recibido por su homólogo chino, Xi Jinping.

La decisión de acoger a González por parte de España se conoció horas después de que Pedro Sánchez, en su intervención en la reunión del Comité Federal del PSOE, señalara que Edmundo González es "un héroe a quien España no va a abandonar".