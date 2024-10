La actriz y presentadora Elisa Mouliaá, que ha denunciado por acoso sexual a Íñigo Errejón, hasta el jueves portavoz parlamentario de Sumar, ha asegurado que estaba "ilusionada" con el político y pensó en "una historia de amor preciosa", pero él solo quería tocar su cuerpo, según informa EFE.

"Yo estaba ilusionada con Íñigo, le tenia en un pedestal. Pensé que podía ser una historia de amor preciosa, pero en lugar de encontrarme con algo romántico me encontré con una persona que lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua", ha confesado la denunciante en la red social X.

Elisa Mouliaá ha publicado este sábado un largo comentario, que ha suscitado muchos comentarios críticos y otros a favor, para "aclarar mensajes a los neandertales que dicen que debía estar en mi casa con mi hija y marido un sábado de septiembre", cuando sucedieron los hechos en 2021 tras ir a la presentación de un libro de Errejón.

"Una mujer puede salir de fiesta con sus amigos si le da la gana cuando quiera y sin que la juzguen, teniendo o no marido, estamos en 2024 -explica-. Aun así, mi marido y yo estábamos separados y en proceso de divorcio que finalmente se formalizó de forma amistosa a principios del 23".

Sobre por qué fue a casa de Errejón después de haber sufrido ya dos episodios de acoso en un ascensor y el piso donde fueron a una fiesta según su denuncia, la actriz dice: "Acabé en su casa porque me dijo que el coche nos estaba esperando desde hacia 5 minutos y teníamos que irnos, y en su casa le dije que me iba de ahí, primero porque en el taxi me habían llamado diciendo que me hija tenía fiebre y si me estaba sintiendo mal eso lo empeoraba más y segundo porque era todo invasivo e incómodo".

Mouliaá añade: "Hay pruebas, como la captura de la conversación posterior a ese día con mi amiga donde le decía lo invadida que me había sentido. Y esto es todo lo que tengo que decir".

A continuación, la actriz reproduce unos mensajes que mandó el 10 de octubre de 2021 a su amiga en los que comentaba que estaba "decepcionadísima" con Errejón.

"Fui a su firma de libro -relata-, luego cenamos y fuimos a casa de Borja y Sorya y me llevó a una habitación y entró a saco. Luego le dije que Sienna (su hija) estaba malita con fiebre que me llamó mi padre a las 6 y como ya íbamos en el coche no te creas tú que me dijo que volverme o cogerme otro. Llegamos a su casa y siguió intentándolo y ya le paré otra vez los pies y le dije que me estaba invadiendo".

A lo largo de todo este sábado, Elisa Mouliaá ha contestado a numerosos mensajes críticos contra ella.

"Fui a la presentación de un libro -afirma en uno de ellos- y 'la fiesta' era en la casa de unos amigos... no me fui a ninguna discoteca ni por ahí de after, pero bueno, seguid juzgando mis actos y no que un tipo te meta la lengua hasta la campanilla en un ascensor y luego te encierre y te toque por todos lados en una habitación en la primera hora que te conoce por primera vez".

Elisa Mouliaá señala en otra respuesta: "Yo me sentí invadida y humillada y tuve los ovarios de pararlo y de largarme de su casa, pero claro, el problema siempre es.. como llegaste hasta ahí..?".