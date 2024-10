Espadas, sobre Susana Díaz: "No está en primera línea de defensa del proyecto del PSOE"

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha justificado este martes que no se haya elegido a la expresidenta de la Junta Susana Díaz como delegada para el Congreso Federal del PSOE “porque no es una persona que esté en primera línea de acción política de defensa del proyecto político del PSOE y tampoco en la de oposición al PP”.

En declaraciones a los periodistas en Jaén, Espadas ha respondido de esta forma a Susana Díaz, quien esta mañana, en el programa Espejo Público de Antena 3, ha emplazado “a los que han tomado la decisión” a explicar su ausencia del Congreso Federal del PSOE que se celebrará en Sevilla.

“Cuando hay compañeros que entienden que no van a ser elegidos lo que se hace es presentar una lista alternativa y se vota, pero en ninguna provincia ha habido listas alternativas a las direcciones provinciales”, ha señalado Espadas. Además, ha añadido que “tampoco ella ha manifestado ningún interés, que yo conozca, al secretario general de Sevilla y a los compañeros de la ejecutiva provincial”.

Juan Espadas ha explicado que “normalmente las personas que ya no están en primera línea política y en primera línea de implicación y de defensa del proyecto, pero que han ostentado alguna responsabilidad, suelen ser y serán invitadas a los congresos, como ya lo fue en el congreso de Valencia, en el que estuvo invitada”. “No entiendo cuál es la polémica porque no es una persona que esté en primera línea de acción política de defensa del proyecto político del PSOE y tampoco en la oposición al PP, y por eso la delegación de Sevilla no la ha tenido en cuenta en su lista de delegados”, ha añadido.

Espadas ha pedido a Díaz huir de la polémica: “Si lo que pretende Susana Díaz es algún tipo de polémica lo tiene muy sencillo, en el Senado estamos sentados muy cerca el uno del otro y solo tiene que trasladarme si tiene otra opinión al respecto”, ha señalado.