El acuerdo sobre el CGPJ, un espejismo en plena guerra total del PP contra Sánchez

El marcador se puso en verde este jueves al mediodía. El PP y el PSOE, junto a la diputada de CC, sacaron adelante con una mayoría aplastante de 258 votos a favor la admisión a trámite de la proposición de ley que desbloquea el Consejo General del Poder Judicial. En el lado del no se colocaron en el Congreso Podemos, Vox y Junts, mientras que se abstuvieron Sumar, PNV y UPN. Ni ERC ni EH Bildu ni el BNG pulsaron el botón.

Arrancaba así la tramitación exprés del primer gran acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El supuesto pistoletazo para aprobar luego más renovaciones de otros órganos. Pero ahora mismo ese apretón de manos entre Félix Bolaños y Esteban González Pons en Bruselas se queda en un mero espejismo. Y en la propia sesión del Congreso los dos principales partidos volvieron a mostrar su distancia abismal.

La guerra política vuelve a su lado más crudo. El bipartidismo regresa al bichoquismo. Y los populares despliegan de nuevo su faceta más ruda contra el Ejecutivo, poniendo sobre la mesa sus críticas al Tribunal Constitucional por beneficiar supuestamente a los socialistas con la revisión de penas del caso de los ERE, abanderando un discurso muy duro al estilo de Vox sobre la migración y colocando en primera línea la declaración ante el juez de la esposa del presidente Begoña Gómez en calidad de investigada. No hay tregua.

En el Palacio de La Moncloa, comentan fuentes gubernamentales, eran conscientes de que los populares volverían a la oposición más dura para justificarse ante la ultraderecha y los sectores más duros del partido liderados por Isabel Díaz Ayuso y José María Aznar. Los socialistas, no obstante, siguen tendiendo la mano para llegar a otros grandes pactos. De los órganos que faltan, en el Ejecutivo creen que sí se puede pactar la renovación de la cúpula del Banco de España (pensando en la reunión del BCE del próximo 18 de julio, aunque también hay un margen hasta septiembre cuando caduca el mandato de la subgobernadora). No ha habido avances, pero no se ha roto el contacto para este tema. En cambio, las fuentes ven más difícil en estos momentos acariciar un acuerdo sobre RTVE.

El pacto migratorio se aleja

El Gobierno quiere también llegar a un pacto con el PP en los próximos días respecto a la reforma de la ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades como piden el Gobierno de Canarias (de CC y del propio Partido Popular) y el Ejecutivo central. La semana que viene se verán todos las caras en la Conferencia Sectorial, pero el clima ahora mismo es de distancia total tras el giro dado por el Partido Popular en los últimos días.

El propio Núñez Feijóo ha cambiado absolutamente de discurso respecto al viernes pasado y los populares se han entrometido en un argumentario propio de la ultraderecha. El último paso fue el del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien apostó incluso por el uso de las Fuerzas Armadas para frenar la llegada de migrantes a las costas. El Gobierno salió en tromba contra esta idea. Y en Ferraz indican: “La falta de humanidad de esas declaraciones y la ausencia de empatía con esas personas, niños y mujeres es un latigazo diario para todos los ciudadanos que en este país entienden que inmigración no es igual a delincuencia y que un país como España es mucho mejor y más solidario que el principal partido de la oposición”.

Fuentes del Ejecutivo, además, subrayan que los populares quieren evitar tapar con este tipo de declaraciones el choque interno con el reparto entre autonomías. “Lo que vemos es que ellos están incómodos con este debate, pero la situación en Canarias es insostenible”, remarcan fuentes del Ejecutivo. En La Moncloa ven que los populares están en plena competición con Vox. Los socialistas siguen insistiendo en que ellos prefieren que se articule un acuerdo migratorio vía proposición de ley, aunque Fernando Clavijo (CC) sigue insistiendo en un real decreto. En el Gobierno no ven a Junts sumándose al acuerdo sobre migración, pero ven a ERC más “tibia” en esta cuestión.

El PSOE no se plantea cambios de legislatura

En el ala socialista rebajan las tensiones con sus socios e indican que no van a cambiar los bloques de mayorías a pesar del acuerdo puntual sobre el Consejo General del Poder Judicial: “Los socios tienen mucho miedo a una coalición PP-PSOE. Es lógico”. Por eso entienden que Sumar se haya desmarcado y no haya votado a favor en la Cámara Baja en la admisión a trámite: “Podemos ha ido a la yugular”. Sostienen las fuentes que Vox no va a soltar el acuerdo del CGPJ para atacar al PP, lo que va a condicionar mucho las posiciones de Núñez Feijóo.

El PP se lanza a deslegitimar un Constitucional cuya composición Casado y Feijóo pactaron con Sánchez Ver más

Y el choque también está siendo muy duro respecto al Tribunal Constitucional, sobre el que PP ha lanzado una campaña para minar su credibilidad. Los populares están cuestionando las decisiones por las que se están rebajando penas a algunos de los principales condenados en la rama política de los ERE. Además, el propio Feijóo está sembrando dudas respecto al órgano que pilota Cándido Conde-Pumpido de cara a un futuro recurso sobre la ley de amnistía.

Los populares tiene otro hueso que roer: Begoña Gómez. El partido despliega estos días una ofensiva máxima contra el Gobierno por la declaración este viernes de la esposa del presidente ante el juez Fernando Peinado. Los populares lamentan la decisión del tribunal de que pueda acceder en un coche a la sede y no tenga que hacer el paseíllo. Desde Génova 13 subrayan: “Este intento desesperado para proteger su imagen, que se une a la petición de que no se grabe su declaración, no tapa que el presidente del Gobierno sea el responsable político de estos graves hechos”. “Es imposible desligar las actividades supuestamente ilícitas de Begoña Gómez del Gobierno de España que Sánchez preside”, remarcan desde el PP, donde advierten: “No dejaremos de exigir toda la información que se nos ha ocultado deliberadamente y la asunción de responsabilidades por parte del jefe del Ejecutivo”.

Los populares y socialistas transitan hacia las vacaciones de verano en el Congreso de la mano para aprobar de manera completa la proposición del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial pero de nuevo el clima de polarización es total. Asimismo, el PP también se prepara para rechazar las medidas que Pedro Sánchez tiene previsto impulsar a partir del día 17 para una agenda de regeneración democrática, que ya critica Génova 13.