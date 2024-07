El PP pide desplegar a las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de cayucos

El Partido Popular prosigue con su estrategia de criminalización de los migrantes. Este jueves, su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha pedido al Gobierno central que utilice a las Fuerzas Armadas para "defender nuestras fronteras" y "desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, esas embarcaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país". Se trata de un discurso calcado al de la formación de Santiago Abascal.

En una entrevista en Espejo Público de Antena 3 que ha recogido Europa Press, Tellado ha incidido en que la defensa de las fronteras compete al Gobierno y ha asegurado que "tiene medios" para su control que "no está utilizando". Además, también ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que se "apoye en la Unión Europa" y le "pida ayuda" para que las embarcaciones "no lleguen" a España al tiempo que ha instado a apoyar a Canarias frente a una "crisis migratoria internacional".

Según ha indicado el dirigente popular la mayoría de las pateras están saliendo de Mauritania que "es un país sin Estado", pero no "son mauritanos los que llegan, sino que son personas que proceden de Senegal, de Mali, que directamente se van a allí porque saben que el control de esa frontera es prácticamente imposible".

Ante esta situación, Tellado ha insistido en la importancia de que el Ministerio de Asuntos Exteriores trabaje en origen para que "esas pateras no salgan y finalmente no lleguen". Asimismo, ha instado al gobierno de Pedro Sánchez a que "espabile y haga su trabajo" en materia de gestión migratoria, pida ayuda a la Unión Europea para "frenar de una vez la llegada masiva de migrantes" y busque un acuerdo con "todas" las comunidades autónomas que no rompa el principio de solidaridad interterritorial para atender a los menores de Canarias.

En este sentido, ha distinguido entre la defensa de la frontera para la que el "Gobierno tiene medios y no los está utilizando" y otra atender a los menores "que ya están aquí y, de forma responsable, solidaria y humana, las comunidades deben atenderlos".

En cuanto a la conferencia sectorial de inmigración prevista para el día 10 de julio, el dirigente popular a instado al ejecutivo de Pedro Sánchez a buscar un acuerdo "con todas" las comunidades autónomas, en alusión a la exigencia de Junts de excluir a Cataluña del reparto de menores de Canarias. "Eso es un disparate que rompe la solidaridad interterritorial", ha argumentado Tellado, que ha apelado a todas las comunidades a "ser solidarias y ayudar a Canarias con un problema que sufre en primera persona". En su opinión, la exigencia de Junts "no es defendible en términos políticos ni jurídicos y, desde luego, tampoco humanitarios".

Denuncia "un hilo directo" entre Ferraz y el TC

En otro orden de cosas y preguntado sobre los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE, Tellado ha aprovechado para criticar que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "ataque a jueces" al estar haciendo "señalamientos directos" que le recuerdan "al discurso de partidos antisistema". Al respecto del "desmontaje" de las sentencias de varios miembros del PSOE andaluz condenados, ha mantenido que existe "un hilo directo desde Ferraz y desde Moncloa y el TC".

Así, ha hecho referencia a que Sánchez "anticipó" la decisión del TC de anular la condena de la exministra socialista Magdalena Álvarez "en un mitin". "Estamos ante el mayor caso de corrupción de la historia democrática de nuestro país", ha recordado.

De esta forma, ha denunciado una "extralimitación" del Constitucional "sobre sus propias funciones" ya que se está "dedicando a revisar sentencias firmes del Tribunal Supremo", algo que a su juicio "no es su función". Un proceder del TC "que está menoscabando la acción de los jueces a lo largo de 13 años de instrucción" en el caso de los ERE.

Ve un "esperpento" la imagen de Begoña Gómez en el juzgado

Preguntado sobre la declaración de este viernes de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Tellado ha apuntado que esta imagen será un "auténtico esperpento" y ha pedido que en esa declaración ante el juez reciba el mismo trato que cualquier ciudadano. "Yo creo que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y el trato que debe recibir en el día de mañana la esposa del presidente del Gobierno es el que pueda recibir cualquier otro ciudadano en nuestro país", ha declarado Tellado tras la petición de Gómez de que su declaración sea grabada pero solamente en audio y no en vídeo dada su "relevancia pública" y asegura que no es "ético ni estético": "Yo iría un poco más lejos, es patético".

Tellado ha señalado que lo "importante" ante esa citación es que Begoña Gómez "colabore con la justicia y trate de esclarecer unos hechos" que, según ha recalcado, para el PP "son francamente preocupantes". "Le corresponde a un juzgado determinar la gravedad penal de los hechos que se le imputan. Concurre a esta citación en calidad de investigada, en calidad de imputada por delitos de corrupción y por delitos de tráfico de influencias, nada más y nada menos", ha resaltado.

La reducción de la jornada labora es "una cortina de humo"

En otro orden de cosas, Tellado ha acusado al presidente del Ejecutivo de "populista" por proponer una reducción de la jornada laboral "que pagan otros" y ha mantenido que "cualquier avance en esta dirección tiene que basarse en el concierto social y en un gran acuerdo entre patronal y sindicatos". "Este Gobierno es muy valiente proponiendo medidas que luego finalmente pagan otros", ha subrayado.

Además, ha recalcado que "estas ocurrencias son una cortina de humo para que no se hable de los casos de corrupción que cercan al Gobierno". "Este es un Gobierno que incendia el diálogo social y creo que así es muy difícil poder avanzar como sociedad", ha sentenciado.