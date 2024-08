Tik Tok, de espía chino a arma electoral con la que Kamala Harris quiere movilizar el voto joven

En 2008 Barack Obama decidió apostar por Internet en su campaña electoral para hacer frente a un candidato más veterano como John McCain. Ocurrió algo sin precedentes: su candidatura atrajo muchísimos jóvenes y Obama se convirtió en el primer presidente negro. La historia se podría repetir en 2024, en este caso con una mujer negra. La candidatura demócrata ha optado por utilizar TikTok por primera vez como herramienta electoral en busca de que Kamala Harris se haga con la Casa Blanca. El paso a un lado de Biden ha sido un cambio en todos los sentidos: ilusiones renovadas, remontada en las encuestas y la puesta en marcha de una ofensiva para disputarle la hegemonía en redes a Donald Trump.

Teniendo en cuenta que el magnate republicano ha vuelto a X apoyado por su dueño, Elon Musk, el equipo demócrata utiliza otras vías como Instagram, pero, sobre todo, TikTok. Una decisión aparentemente acertada, pero a su vez polémica debido a que ambos partidos defienden el cierre de la aplicación si sigue vinculada a China en 2025. El Senado aprobó en abril un proyecto de ley que prohibirá TikTok si su empresa matriz, ByteDance, con sede en China, no la vende en el plazo de un año. Una norma que tanto demócratas como republicanos votaron, pero que la compañía se niega a acatar.

Antes de las elecciones de 2020, Donald Trump intentó prohibir, sin éxito, la plataforma al considerarla una amenaza y Biden decidió mantener su cuenta en abril de 2023 con nuevas medidas de seguridad tras firmar la norma que obliga a la venta forzada de la compañía. Unas condiciones que parecen haberse olvidado cuando la Casa Blanca está en juego y TikTok abarca más de 178 millones de usuarios en el país y en su mayoría jóvenes. Por ello, el expresidente republicano debutó el 2 de junio con un vídeo acudiendo a un combate de artes marciales mixtas, mientras que Harris apareció casi dos meses más tarde cuando anunció su candidatura.

Las caídas de Biden por la naturalidad de Harris

La búsqueda de contenido acerca del presidente Biden en la red social china remite a cientos de vídeos en los que se ríen de sus caídas y de sus momentos de despiste. Una tendencia que ha conseguido revertir con la irrupción de bailes, memes y videos que positivizan la imagen de la vicepresidenta y actual candidata. "Los demócratas buscan, al igual que hacía Trump, poner en valor la diferencia de edad y vitalidad de Harris para conseguir un mayor acercamiento hacia el votante joven. Los videos con 'influencers', las 'fancams' y los bailes también sirven para distanciarse de lo que proyecta un candidato hecho a la antigua", señala el experto en comunicación política de la Universitat Oberta de Catalunya Pau Canaleta.

Ese cambio de actitud hacia una política "de espectáculo" y de mayor enfrentamiento hacia Trump también encaja mejor con las características de la plataforma. "TikTok tiene un lenguaje muy arriesgado, es decir, se mueve mucho en música, vídeos rápidos ágiles y cortos y esto no es sencillo con candidatos tradicionales. Kamala Harris también ha asumido que la política espectáculo también hay que hacerla en las redes y por eso se enfrenta a Trump y le grita que lo que le tenga que decir se lo diga a la cara", apunta el profesor de la Universidad Europea de Madrid José Manuel Lastre.

A pesar de ser la vicepresidenta durante estos cuatro años, la candidata demócrata ha mantenido un perfil bajo durante la legislatura. La falta de protagonismo ha provocado que las redes también sirvan para construir una imagen cercana de Harris que pueda conectar con los jóvenes y con las diferentes minorías raciales como la afroamericana o asiática. Canaleta detalla que TikTok también le sirve para "perfilar mucho más su marca de alguien cercano y fresco".

Uno de esos ejemplos es un vídeo en el que aparece cocinando y partiendo huevos con una sola mano. "Se ha comentado mucho la manera que partía los huevos y la gente hasta ha sacado conclusiones de que se nota que tiene mucha experiencia en la cocina. Es decir, con este vídeo han conseguido transmitir que es una persona de a pie que cocina todos los días", profundiza Canaleta.

El impacto de los influencers y las tendencias

La estrategia electoral en TikTok también está siendo pionera por la implicación de muchos influencers externos, conocidos como creators for Kamala. Por primera vez en la historia, el Comité Nacional Demócrata otorgó a más de 200 creadores de contenido un asiento en primera fila para cubrir el evento, lo que les dio un estatus equivalente al de los periodistas tradicionales. Además, cinco influencers, entre los que destacaron las tiktokers Deja Foxx y Olivia Julianna, tuvieron la oportunidad de dar su propio discurso. Ambas destacan por su activismo en favor del derecho al aborto, la comunidad LGTBI y las minorías raciales.

El hecho de que la propaganda no se centralice en la cuenta de la propia vicepresidenta y de la campaña, Kamala HQ, también permite que el altavoz sea mucho mayor. "La propaganda se puede distribuir de manera organizada, con la infraestructura electoral del partido, o de manera esporádica, que suelen ser los que tienen un mayor impacto por la naturalidad y lo ‘artesano’ en su elaboración. Evidentemente, partiendo de este segundo caso, el equipo de campaña de la candidata hace uso y se aprovecha de esta generación de contenidos externos", explica Álex Comes, director de LaBase y consultor político.

Este aprovechamiento ha permitido convertir en viral la frase "you think you just fell out of a coconut tree" de Harris. Esta es una declaración pronunciada por la candidata en 2023 en una conferencia sobre la importancia de la equidad en la política educativa en la Casa Blanca y en la que rescató esta frase habitual de su madre al final del discurso. A partir de aquí, el cambio del tono serio a humorístico de la candidata y la adaptación de la frase a cualquier situación ha provocado la creación de miles de vídeos en torno a ella e incluso de canciones.

@sbsnews_au US vice-president Kamala Harris’s famous ‘coconut tree’ quote has inspired countless memes on the internet. Read six things to know about Kamala Harris @sbsnews_au (link in bio). ♬ original sound - SBS News

Otro de los momentos acertados de la campaña ha sido la adopción del término brat. El lanzamiento del último disco de la cantante británica Charli xcx, titulado Brat, ha tenido un enorme impacto cultural y ha puesto en boca de todos los jóvenes dicho término este verano. Una palabra que reivindica a las mujeres atrevidas, desordenadas e independientes y que es la base del mensaje del disco. Tras el éxito inicial, la cantante buscó llegar aún más alto y decidió poner un tuit en el que calificó a Kamala como brat. Una oportunidad que no dejó pasar el equipo demócrata tiñendo de verde lima, el color representativo del disco, todas sus redes e instaurando como una tendencia entre los jóvenes los vídeos de Kamala bailando y siendo divertida tras un fondo verde.

Trump no domina TikTok

En el caso de los republicanos, el protagonismo de Trump, a diferencia de lo que ocurre en X, es mucho menor en la red social china. "Trump intentará obviamente hacer contenidos muy vinculados a sus temas fuertes, que pueden definir el escenario electoral, como la seguridad, la lucha contra la inmigración y la idea de América primero. Pero no es su principal objetivo mostrar una actitud juvenil", analiza el experto Pau Canaleta. Los pocos intentos del expresidente por atraer a esa generación Z, sobre todo, han sido las colaboraciones con influencers estadounidenses muy reconocidos como Jake Paul, Logan Paul y Adin Ross o los vídeos jugando al golf con su nieta, que parecen no han llegado al nivel de popularidad de Harris.

No obstante, el equipo del candidato republicano se centra en atraer a un votante más adulto, por lo que no han considerado a TikTok como una de las bases de su campaña. "Los votantes de Trump se informan a través de Facebook ya que es donde están aquellos no digitalizados, es decir, las personas mayores. Trump tiene a la mayoría de su público en X, Whatsapp y Facebook y por lo tanto, es ahí donde va a jugar más fuerte", detalla Lastre. Esta estrategia se ha visto reflejada en actos como la charla mantenida con Elon Musk en la que el candidato republicano no paró de repetir sus consignas contra la migración y el cambio climático.

Una encuesta publicada el 18 de agosto por ABC News, The Washington Post e Ipsos otorga una ventaja de 25 puntos porcentuales a Kamala sobre Trump entre los votantes menores de 40 años, mientras que con Biden solo era de siete en julio. Además, los expertos consultados consideran "fundamental" la estrategia de los demócratas en TikTok para seguir movilizando al electorado joven y urbano que está desencantado con Biden. "El partido tiene una necesidad imperiosa de atraer a votantes desmovilizados como los jóvenes sabiendo que siempre que este colectivo se ha movilizado suele favorecer a los demócratas", concluye Canaleta.