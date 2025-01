El FBI asegura que el atacante de Nueva Orleans actuó solo y estaba inspirado por el Estado Islámico

Las autoridades de Estados Unidos continúan investigando por qué un exmilitar de 42 años decidió arremeter contra una muchedumbre que celebraba el Año Nuevo en Nueva Orleans (EE.UU.) y acabar con la vida de 14 personas. La información recabada hasta ahora por los agentes de la Policía local y la federal indican que Shamsud-Din Bahar Jabbar, de 42 años y quien murió abatido tras el ataque, actuó solo y publicó una serie de videos en Facebook antes de cometer lo que las autoridades llaman un "acto terrorista".

En una rueda de prensa desde Nueva Orleans, el subdirector de la unidad antiterrorista del FBI, Christopher Raia, explicó que su agencia llegó a esta conclusión tras cientos de entrevistas con personas que conocían a Jabbar y después de inspeccionar dispositivos electrónicos incautados en varias búsquedas.

Horas después del ataque, las mismas autoridades indicaron que estaban explorando la posibilidad de que el atacante tuviera cómplices y que el atropello estuviera relacionado con una explosión de un vehículo en Las Vegas, también el 1 de enero.

Sobre esta última hipótesis, las autoridades aún "no descartan nada" pero indicaron que no tienen evidencia "definitiva" que conecte los dos hechos.

Un ataque "inspirado" en ISIS

En la mañana de este jueves, el FBI dio por concluida la búsqueda en una casa al norte de Houston (Texas) donde se cree que Jabbar vivía. El operativo no llevó a ningún arresto, según informaron las autoridades locales, quienes negaron haber recibido alertas o llamadas de emergencia en el pasado sobre esa propiedad.

En una entrevista con el medio local Houston Chronicle, el hermano del atacante dijo estar sorprendido por sus acciones: "Nunca me hubiera imaginado que hubiera hecho algo así; era la persona más calmada y gentil que alguien podría conocer".

Por su parte, la actual pareja de su exesposa indicó al diario The New York Times que Jabbar había estado actuando de manera errática en los últimos meses, tras haberse convertido al Islam.

En una serie de videos publicados en Facebook horas antes del ataque, el responsable profesó su apoyo al Estado Islámico y explicó que inicialmente había planeado hacer daño a su familia y amigos, pero se decantó por un acto público para centrar la atención en "la guerra entre los creyentes y los incrédulos", informó el FBI.

La Policía encontró una bandera del ISIS en la parte de atrás de la camioneta Ford-150 blanca que Jabbar usó para atropellar a decenas de personas en la céntrica calle de Bourbon Street, el corazón turístico de la ciudad y cerrada al tráfico durante las celebraciones de Año Nuevo. A su vez, los investigadores del FBI también encontraron dos explosivos sin detonar dentro de una nevera portátil que Jabbar dejó en las calles del centro histórico de Nueva Orleans.

Biden quiere aclarar si está relacionado con el atentado en Las Vegas

El FBI investiga como "acto de terrorismo" el atropello con al menos diez muertos en Nueva Orleans Ver más

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que pidió a las fuerzas de seguridad del país que "aceleraran las investigaciones" para encontrar respuesta, entre otras cosas, a una posible conexión entre el atentado de Nueva Orleans y la explosión en Las Vegas.

En una comparecencia ante los medios, el gobernante se refirió a las últimas confirmaciones judiciales del atentado de Nueva Orleans y a la explosión de una camioneta Tesla Cybertruck frente al hotel de Trump en Las Vegas, donde murió su conductor y al menos 7 personas resultaron heridas.

"Seguimos investigando si existe o no alguna conexión entre el atentado de Nueva Orleans y la explosión de Las Vegas. Acabamos de ser informados que no han encontrado ninguna evidencia de tal conexión. Pero he ordenado seguir investigando sobre el individuo de Las Vegas, ya que también sirvió en el Ejército de EE.UU.", dijo Biden.