Feijóo acusa a Sánchez de "alentar un efecto llamada" por su defensa de la migración circular

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que es "irresponsable alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular", por lo que ha criticado la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Mauritania desde donde reivindicó que la migración no es un problema sino "una necesidad".

En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, el líder popular ha cargado contra Sánchez por, a su juicio, ir a África a promocionar "España como destino" en lugar de ir a "combatir las mafias". "Al revés que el resto de la UE", ha añadido. Asimismo, ha defendido que quien venga a España tiene que tener un "contrato de origen" y una "carta de cumplimiento" de las leyes españolas.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, también ha acusado a Sánchez de "hacer un llamamiento claro a la inmigración ilegal". Para el diputado conservador, estas manifestaciones son "un disparate en toda regla, un llamamiento claro a esa inmigración que gestionan mafias que ponen en peligro las vidas de las personas dentro de pateras y que causa cientos de muertes". En su opinión, la política del Gobierno "va al revés que todos los demás".

"Mientras Alemania e Italia hablan de deportaciones masivas y acuden a los países de origen para frenar las salidas de esos inmigrantes irregulares, Sánchez habla de regulaciones masivas y acude a esos países a alentar las salidas", ha asegurado el portavoz parlamentario en una entrevista en esRadio recogida por Europa Press.

El dirigente popular ha recordado a Pedro Sánchez que la política migratoria es "una competencia exclusiva del Estado, del Gobierno de España". Y ,en este sentido, ha acusado al ejecutivo de tratar de "imponer una improvisada y chapucera reforma" que, en su opinión, "no resolvía el problema", sino que se trataba de "imponer a las comunidades autónomas un reparto de menores sin ningún criterio, sin asumir ningún compromiso".

Ha recordado que, por parte del PP, han pedido al ejecutivo la convocatoria de "una conferencia de presidente y la declaración de emergencia migratoria en todo el territorio nacional, financiación garantizada para las comunidades e implicación directa del Gobierno en la gestión de los menores cuando las comunidades ya no tengan más recursos para atenderles".

Ha advertido, en este sentido, que su partido "no" está dispuesto a que el Gobierno "haga recaer en las comunidades la gestión de un problema que provoca el Gobierno con su irresponsabilidad". Asimismo, Tellado ha defendido los gobiernos autonómicos del PP al asegurar que las comunidades "más insolidarias son las nacionalistas". "Mientas todas las comunidades del PP aceptaba el reparto de menores, en Cataluña, aún gobernada por el independentismo, decían que no; por tanto, aquí lecciones de nadie", ha argumentado el portavoz parlamentario, que ha reprochado al presidente del Gobierno de "una irresponsabilidad absoluta".

Así se han pronunciado desde el PP después de que Sánchez defendiera este martes desde Mauritania —primer país que ha visitado dentro de su gira en África donde pasará también por Gambia y Senegal— que la migración no debe entenderse nunca como un problema sino como "una necesidad que implica ciertos problemas" para los que hay que buscar soluciones que permitan que sea regular y ordenada y beneficiar tanto al país de origen como al de acogida.

En una declaración sin preguntas en Nuakchot junto con su homólogo mauritano, Mohamed Uld Ghazuani, el presidente firmó un memorándum de entendimiento con este país para proyectos de migración circular —contratación temporal de trabajadores para determinados sectores— y el refuerzo de la colaboración en materia de seguridad y de lucha contra el crimen organizado.