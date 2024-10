La Ejecutiva del PSOE ha lamentado que el PSOE de Castilla y León, liderado por Luis Tudanca, "no haya tenido voluntad" de pactar el calendario de primarias con Ferraz después de que este jueves el Comité Autonómico decidiera convocarlas antes del Congreso Federal. El Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León dio luz verde a un calendario congresual con unas primarias el 9 de noviembre —antes del Congreso Federal de Sevilla, que tendrá lugar entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre— y un Congreso Autonómico ya en enero del 2025.

Fuentes de Ferraz han confirmado a EFE que la dirección del partido está "analizando la decisión tomada" para "velar por las garantías de los militantes y la aplicación de los reglamentos y estatutos del partido". Entiende la dirección federal del PSOE que ahora es el momento "de las ideas" de cara al Congreso Federal, y no de las primarias para elegir líderes, que en el caso del PSOE-CyL se celebrarían el 9 de noviembre.

Desde Ferraz inciden en que es el momento de "las propuestas" de cara al congreso de Sevilla, donde la militancia aprobará la ponencia marco (el documento sobre las políticas socialistas para los próximos años) y recuerdan que los congresos regionales han de celebrarse en los tres meses posteriores al federal, según indican los estatutos del partido.

"Lamentamos que no haya habido voluntad de pactar un calendario con la dirección federal, como se propuso a todas las federaciones, para centrarnos ahora en el gran debate de ideas del proyecto del PSOE, de cara al Congreso de Sevilla", dice Ferraz, que confirma que la federación castellanoleonesa ha sido hasta el momento la única en tomar esta decisión. En esa línea, recuerdan que el secretario general, Pedro Sánchez, "pidió al partido ir por delante del gobierno y liderar". "Esa es la orientación política que se da desde Ferraz y la que propone el secretario general en el último Comité Federal. Ese fue el calendario propuesto. Es el momento del debate de las ideas", matizan.

El PSOE-CyL defiende su calendario y niega que contravenga los estatutos

La dirección del PSOE de Castilla y León defiende por su lado el calendario de primarias el 9 de noviembre y del Congreso Autonómico, previsto para el 25 y 26 de enero del 2025, y ha negado que ese proceso contravenga lo establecido en los Estatutos del partido, como plantearon ayer el miembro de la Ejecutiva Federal, Javier Izquierdo, y el líder del PSOE de León, Javier Cendón.

En declaraciones a EFE, fuentes de la dirección autonómica han confiado en que la dirección federal no interfiera en este proceso, ya que carece de herramientas jurídicas para hacerlo, al entender que es el Comité Autonómico, reunido ayer en Valladolid, al que le compete convocar el Congreso Autonómico y dirimir el calendario.

En la dirección autonómica plantean que jurídicamente "no es posible" que Ferraz revoque una votación como la de ayer, en la que 105 integrantes del Comité votaron a favor del calendario frente a 14 votos contrarios y 11 abstenciones, mientras que entienden que democráticamente sería "una barbaridad sin precedentes".

El argumento principal del PSOE de Castilla y León para agilizar los plazos del Congreso Autonómico es que temen que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), pueda adelantar las elecciones en esta Comunidad, donde ahora gobierna en solitario tras la ruptura con Vox, precisamente para coger al PSOE con el pie cambiado y en pleno proceso precongresual.

No ven estas mismas fuentes de la dirección autonómica que haya cortapisa alguna a que puedan presentarse las candidaturas que estimen oportunas los militantes habilitados para ello y, de hecho, remarcan que el actual secretario general, Luis Tudanca, no se ha pronunciado sobre su candidatura, ya que esperará a tomar esa decisión en el momento en que puedan presentarse. En caso de que hubiera un solo candidato no tendrían lugar primarias, por lo que el 28 de octubre, fecha marcada para la proclamación de candidaturas, este sería elegido de manera provisional.

Las mismas fuentes de la dirección autonómica recalcan que no sería hasta finales de enero, con el propio Congreso previsto en Palencia, cuando se oficializaría esa nominación, después ya del Congreso Federal.