"Sinceridad y verdad. Ese es el camino": los mensajes a Casado antes de la traición

"Enhorabuena, presidente. Sinceridad y verdad. Ese es el camino", "Gran entrevista. Con claridad, seriedad y verdad", "Pablo, siempre ganas cuando, además de con la razón, hablas con el corazón. Hoy lo has hecho. Enhorabuena". Estos fueron algunos de los mensajes, según publica este domingo El País, que recibió Pablo Casado hace un año mientras se cocía la revuelta de los barones que terminó con el por entonces presidente del PP fuera de la formación y Alberto Núñez Feijóo tomando las riendas de los conservadores.

En concreto, estos mensajes se corresponden a los momentos posteriores a la entrevista que Casado concedió a la Cadena Cope. Cuca Gamarra, Javier Maroto o Elvira Rodríguez elogiaron al exlíder del PP por sus palabras en el que fue el ataque más virulento contra la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de un supuesto caso de corrupción. Solo 3 días después, le exigieron su dimisión para inicial un cambio de liderazgo convirtiéndolo así en el primer líder nacional votado por sus militantes y derrocado por sus dirigentes.

El País reconstruye la historia de la caída de la Casado que, en realidad, se había iniciado mucho antes del pasado mes de febrero. Todo arrancó con la guerra por el poder entre Casado y Ayuso tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo de 2021. Tras su mayoría en las urnas, la presidenta reclamó el liderazgo del PP de Madrid, algo que en Génova no querían precipitar.

Entre medias, llegó a la sede del PP nacional el ya famoso anónimo que denunciaban un pelotazo del hermano de Ayuso con la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid en los peores días de la pandemia. Casado encargó a su número 2, Teodoro García Egea, aclarar aquello. Ayuso negó en todo momento las acusaciones. Así, el objetivo de la convención nacional en Valencia que se celebró en octubre fue apuntalar a Casado y relajar la tensión con la líder regional. Aunque, como se demostró más tarde, sin mucho éxito.

Pero, no es hasta el 17 de febrero de 2022 cuando estalla la guerra pública tras la publicación de que un cargo municipal del Ayuntamiento de Madrid había recurrido a un detective para investigar a Ayuso. Un día después, en la Cope, Casado arremetió públicamente contra la presidenta asegundo que "en el momento en que ella no me da la información y reconoce que ha habido una relación contractual de un familiar suyo, es fácil demostrar cuál ha sido el contrato y cuál el beneficio". Minutos más tarde, la líder regional en una rueda de prensa en la Puerta del Sol se presenta como una víctima de las prácticas mafiosas ordenadas por el líder de su partido.

Al salir de la Cope, a Casado le empiezan a entrar mensajes en el grupo de WhatsApp del comité de dirección. Según El País, Cuca Gamarra fue una de las primeras en elogiarlo: “Gran entrevista. Con claridad, seriedad y verdad”. Javier Maroto, escribe minutos después: “Pablo, siempre ganas cuando, además de con la razón, hablas con el corazón. Hoy lo has hecho. Enhorabuena”. Elvira Rodríguez también lo felicita: “El presidente ha estado estupendo y muy clarito. Y sin meterse ni dejarse meter en más jardines de los imprescindibles. Ese es el camino. Ánimo”.

Entremedias, Feijóo avisa a Casado desde Galicia que tiene 48 horas para resolver la crisis. Según El País, otros dirigentes del PP le recomiendan ese viernes que destituya a Egea para frenar la crisis. Así, un día después el PP anuncia que cierra el expediente abierto unas horas antes a Ayuso. Ese fin de semana, Génova vive una concentración de partidarios de Ayuso contra Casado.

El lunes, todo se precipita: el comité de dirección que certifica el fin del mandato de Casado, un grupo de diputados se rebela y Egea termina dimitiendo. El miércoles 23 de febrero, el aún presidente acude al Congreso para lanzar su última pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejando un mensaje final: "Entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos".