Génova abre expediente informativo a Ayuso y se reserva acciones legales por sus acusaciones "casi delictivas" a Casado

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este jueves que los servicios jurídicos del partido están estudiando si proceden acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante las "acusaciones gravísimas, casi delictivas" contra el presidente Pablo Casado y la dirección nacional. Además, ha avanzado que el PP le abrirá un expediente informativo para "culminar las averiguaciones que se han llevado a cabo". "Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones oportunas", ha asegurado, para recalcar que "se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime de rectitud y lealtad".

García Egea se ha pronunciado así después de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, en las que ha denunciado que la dirección del PP la ha acusado de corrupción "sin pruebas". "No puede haber algo más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción y hacerlo sin pruebas metiendo por medio a mi familia. La familia es lo más importante que tenemos", ha subrayado la presidenta madrileña en una comparecencia sin preguntas.

Apenas una hora después, en una comparecencia en la sede nacional del PP, García Egea ha arrancado su intervención asegurando que su obligación es asegurar que el partido está "libre de toda sospecha" y que sus cargos están comprometidos con la "ejemplaridad y la transparencia". Según ha subrayado, ése es el mandato que asumió la actual dirección del PP y en esta línea él seguirá trabajando.

Por eso, ha dicho que cuando en septiembre del año pasado el PP recibió información sobre un "supuesto cobro de comisiones" sobre un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid "en beneficio" del entorno de Ayuso, Pablo Casado convocó a la presidenta madrileña en su despacho para aclarar los hechos y ella se comprometió a hacerlo "de forma inmediata". Según ha agregado, el PP supo entonces que esa información estaba también en manos de la oposición y algunos medios.

"Ha sido en vano, no hemos recibido ninguna aclaración"

Poco después, ha proseguido, informó a la presidenta el 20 de octubre de que el partido ponía en marcha el "procedimiento de buenas prácticas" e iniciaba "una averiguación interna, que ha enmarcado en el "protocolo habitual" y que, según ha dicho, "no prejuzga nada". Ella, ha continuado, quedó emplazada a aportar más información para aclarar definitivamente el asunto y "hasta el día de hoy". "Ha sido en vano, no hemos recibido ninguna aclaración", ha enfatizado García Egea, para recalcar que su obligación como secretario general es "cerciorarse de la verdad como ha hecho siempre con todas las informaciones que he recibido con todos los cargos públicos a los que han afectado, sean cuál sean su ámbito territorial y orgánico".

Tras asegurar que la verdad "siempre se abre paso y que es imposible taparlo todo, todo el tiempo", ha desmentido de "forma tajante" que la dirección nacional haya contactado con una agencia de detectives o cualquier tipo de agente externo o que haya elaborado un dossier sobre Ayuso porque en ese caso sería "cesado". También ha rechazado que la dirección del PP le hayan imputado la comisión de un delito. "Nunca", ha proclamado.

Relación con el congreso del PP en Madrid

Además, ha señalado que muchos se preguntarán si este asunto guarda relación con las diferencias estos meses entre Génova y Ayuso con respecto a la fecha del congreso y "la respuesta es que sí". Y ha criticado que, a raíz de la petición de aclaraciones ante las informaciones de "presuntas irregularidades" y se le consulte a ella por su "veracidad", hayan recibido una campaña "masiva de ataques, calumnias e infundios" como las de este jueves, en alusión a la comparecencia de la presidenta madrileña.

A su entender, son "ataques injustos" e "intolerables" que han hecho "muchísimo daño" a la organización y a sus militantes, que iban acompañados de la exigencia para hacer ya el congreso regional cuando su convocatoria estaba ya fijada por la Junta Directiva Nacional. "Esta dirección nacional no puede aceptar que nadie utilice las siglas de nuestra organización para blindarse ante problemas en los que eventualmente pueda verse envuelto", ha avisado.

García Egea ha resaltado que "lo único" que ha pedido la dirección del PP es "colaboración leal" y "aclaraciones" en el ámbito interno, "nada más" como se hace con "todos los cargos del partido". "Se puede tener un buen resultado electoral pero eso no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad", ha manifestado.

Sin embargo, ha dicho que Ayuso, "tras reconocer hoy mismo que han existido pagos, ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas" contra Casado y toda la dirección nacional del PP, una reacción que "nunca" pudieron imaginar porque es "algo nunca visto en la historia" del Partido Popular.

Un partido que "le ha dado todo" a Ayuso

Por eso, el número dos de Casado ha anunciado que los servicios jurídicos ya está actuando ante las acusaciones que se han vertido y se le abrirá expediente informativo. "Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a un partido que le ha dado todo", ha aseverado. Además, ha destacado que desde la dirección del PP "lo único que se ha hecho es apoyarla en sus momentos de mayor dificultad y soledad cuando nadie creía en ella y todo el mundo la atacaba". "Yo mismo, el pasado 2 de junio la apoyé públicamente para presidir el PP de Madrid", ha recordado.

Dicho esto, ha anunciado que los servicios jurídicos del partido están estudiando acciones legales que "puedan proceder en derecho" y ha avanzado que el partido también le abrirá un expediente informativo para "culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo". "Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones oportunas", ha señalado.

García Egea ha dicho compartir con Ayuso que "la familia es lo más importante" que se tiene y, por eso, ha dicho que él no tolerará "una sola acusación más sobre su honorabilidad y sobre los centenares de miles de afiliados del PP" tras esta acusación "tan injusta y tan cruel" a la dirección nacional del partido que "le ha dado todo". Además, se ha mostrado convencido de que el PP "recuperará su unidad" y su "fuerza", y España "tendrá por fin" el Gobierno que "merece".

Al ser preguntado si esa información sobre el contrato sanitario le llegó al PP de Moncloa, como ha apuntado Ayuso, ha dicho que él no va a desvelar conversaciones privadas pero ha añadido que si esa información obraba en manos de otras personas, también podían disponer de ella los "adversarios políticos".

Preguntado si el PP pensó estos meses que Ayuso no era la persona idónea para presidir el PP, ha señalado que Casado le ha dado estos 17 años puestos más importantes que el de presidir el PP madrileño. "Los afiliados son los llamados a elegir al presidente del PP de Madrid y ésa era nuestra intención", para criticar que se "presionara" para adelantar un congreso cuando ya había un calendario fijado.

En cuanto a si la dirección nacional del PP tiene pruebas de que el hermano de Ayuso haya cobrado una comisión de 280.000 euros por mediar en un contrato a favor de un amigo de la familia, ha señalado que la propia Ayuso ha comentado que "existe una relación comercial entre esas dos personas y, por tanto, eso tendrán que aclararlo". Preguntado de nuevo si tenían información de esa presunta ilegalidad por qué no acudieron a la Fiscalía, ha reiterado que cuando reciben estas informaciones actúan en el ámbito interno, sin "prejuzgar nada".

Intervención íntegra de Teodoro García Egea: