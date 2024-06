García-Margallo se despide de la política institucional tras 47 años de carrera

El eurodiputado del Partido Popular y exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo se retira de la política institucional tras 47 años de carrera aunque, como ha dejado caer, los políticos de raza no se jubilan nunca. "Seguimos", ha avanzado. En un vídeo publicado en su perfil de la red social X y recogido por Europa Press, el conservador ha dicho "adiós" a una larga trayectoria en la política institucional y ha dado las gracias a todos aquellos que han confiado en su trabajo y en los que han estado a su lado.

"A todos los que me han aplaudido, a todos los que me han criticado, con razón o sin ella", ha recalcado. "Ha llegado la hora del adiós, la hora de retirarme de la política institucional, repito, porque los que concebimos la política como un servicio a España y a los españoles no nos retiramos nunca, nos morimos y en paz", ha apostillado.

García-Margallo inició su carrera política como director general del Desarrollo Comunitario en el Ministerio de Cultura de 1977 a 1979 y siendo diputado en el Congreso de los Diputados con el Partido Popular en diversas legislaturas. Fue en 2011 cuando ocupó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta 2016.

Actualmente es diputado en el Parlamento Europeo y ocupa el cargo de vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios desde 2019, un trabajo que ya ha asumido en varias legislaturas, desde 1994 hasta 2011.