García Ortiz defiende que no está ni investigado ni imputado: "No filtré ningún correo"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha considerado este miércoles por la noche que no está investigado ni imputado sino que el Tribunal Supremo es el único competente para establecer si ha filtrado o no unos correos y añadió: "Yo sé lo que hice y por lo tanto tengo muy claro que el resultado de la investigación sabiendo lo que hice y lo que no hice para mi solo puede ser uno". Así lo ha manifestado en una entrevista en el programa de TVE, La Noche en 24 horas recogida por EFE, en la que ha asegurado que él no ha filtrado correo alguno, "que una parte desvela parcialmente para dar una información falsa".

García Ortiz ha sido entrevistado después de haber anunciado que continuará en su cargo tras ser imputado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general del estado seguirá al frente de la institución, una vez que la Sala de lo Penal ha abierto una causa penal después de que González Amador, investigado por presunto fraude fiscal en un juzgado de Madrid, presentase una demanda en el Tribunal Superior de Justicia por la difusión de datos a medios de comunicación sobre su procedimiento, cuya responsabilidad asumió el fiscal general.

En la entrevista en La Noche en 24 horas asumió que hizo una nota de prensa para desmentir un bulo, afirmó que la volvería a hacer, "aunque no de la misma manera", y justificó que fue necesaria por la publicación de una información que no era cierta y que involucraba a dos fiscales y comprometía la labor de la fiscalía y era imprescindible una respuesta institucional".

"Yo no era el único poseedor de esos correos", destacó el fiscal general del Estado, que añadió que también eran conocidos por el entorno del investigado y de su abogado.

Preguntado por periodistas si la causa se abre por los diferentes choques que ha mantenido la Fiscalía General del Estado con el Tribunal Supremo, dijo: "Creo que no, creo en las instituciones" y, acto seguido reivindicó "el papel autónomo de la fiscalía respecto al Tribunal Supremo o a cualquier juez o magistrado de este país".

Sobre si las peticiones de dimisión como las realizadas por parte de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, así como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), pueden debilitar la Fiscalía General del Estado, comentó que la fiscalía "tiene que ser una institución fuerte".

El TS admite que García Ortiz no reveló nada nuevo pero le imputa por una filtración de datos que tenía más gente Ver más

A juicio de García Ortiz, la Fiscalía General del Estado debe resistir "los embates de cualquier ataque que pueda recibir. No podemos dar el mensaje de que el fiscal general del estado puede ser derribado por una corriente pequeña ,tiene que ser un tsunami lo que pueda derribar al Fiscal General del Edtado porque nos enfrentamos a fenómenos criminales muy potentes y peligrosos".

"Irse o dimitir no tiene vuelta atrás", agregó García Ortiz, para quien "es bueno para la Fiscalía que el Fiscal General del Estado se quede, ampare a la institución y demuestre a todos que somos una institución fuerte".

García Ortiz ha convocado este lunes a las 09.30 horas a la Junta de Fiscales de Sala y a las 16.00 horas al Consejo Fiscal para informales de su decisión de "no dimitir y proporcionar las explicaciones oportunas".