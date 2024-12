Díaz pide a la Fiscalía que actúe contra el convenio de Madrid que restringe las protestas de funcionarios

12:17 h

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este viernes con dureza contra el Ejecutivo central en su balance de 2024. "Con este Gobierno el escándalo político se ha convertido en cotidiano", ha apuntado el líder de la oposición, quien ha resaltado que el presidente, Pedro Sánchez, está "absolutamente acorralado". En este sentido, el jefe de los conservadores ha vaticinado que lo que ocurra en 2025 "va a depender de los juzgados y de Waterloo", en referencia a Carles Puigdemont y Junts, cuyos votos son clave para la estabilidad del Gobierno central.

Feijóo ha calificado como "un bochorno" el año que se deja atrás por la "colección de escándalos sin precedentes" en el "entorno político y personal" del presidente del Gobierno. "España no tiene Gobierno, no tiene un Gobierno interesado en los problemas de los españoles, capaz de aprobar leyes sin desguazar el Estad; no tiene un Gobierno preocupado por nada que no sea su propia supervivencia", ha dicho el jefe de la oposición tras cuestionar tanto los pactos de Sánchez como su "triunfalismo económico".

El presidente del PP ha señalado además que Sánchez no sabe cuánto va a durar a legislatura, por su dependencia de Junts, y no tiene votos para presentar los presupuestos. "No hay antecedentes ni precedentes de un primer ministro europeo en la situación judicial y política del presidente del Gobierno; a lo largo de 2025 lo que ocurrirá en España no dependerá del Gobierno y su presidente, dependerá de los juzgados y Waterloo", ha recalcado.

Feijóo ha comenzado su intervención recordando a los afectados por la dana, que dejó más de dos centenares de fallecidos. "No les vamos a olvidar", ha señalado el presidente del PP. No obstante, se ha puesto de perfil al ser preguntado por las distintas versiones ofrecidas desde la Generalitat sobre la comida que mantuvo el president, Carlos Mazón, con una periodista el día de las inundaciones. "No me voy a dedicar a ver los tickets de la comida de ningún dirigente", ha señalado horas después de que el Ejecutivo autonómico haya dicho que el barón conservador asistió a la misma en calidad de líder regional del PP.