Telefónica aprueba el nombramiento de Marc Murtra como nuevo presidente de la compañía

El Consejo de Administración de Telefónica ha aprobado este sábado el relevo de su presidente, José María Álvarez-Pallete, al frente del operador y será sustituido por el presidente de Indra, Marc Murtra, según han informado desde el operador a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La noticia la ha adelantado este sábado El Confidencial, que ha publicado que los nuevos accionistas de Telefónica, liderados por la SEPI, han puesto en marcha el relevo de José María Álvarez-Pallete, cuyo cargo expiraba este año.

Los motivos del relevo no han trascendido, si bien fuentes cercanas al propio presidente de Telefónica han afirmado a EFE que "la situación del Consejo no podía aguantar mucho", dadas las discrepancias existentes en el mismo, aunque no se explican la "urgencia" de este relevo.

Pallete, este viernes con el discurso de Davos

De hecho, el presidente de Telefónica desconocía este viernes por la mañana estos cambios y estaba preparando su discurso para el Foro económico mundial de Davos (Suiza) que se celebra la semana que viene. Según las fuentes, el presidente de Telefónica se enteró de la operación de relevo el viernes por la tarde en una reunión donde participaron tres personas, una en nombre de la SEPI, un representante de Criteria y otro de STC.

Pallete fue ratificado en el cargo de presidente en la junta de accionistas de la multinacional española en 2021, con el respaldo del 99,97%, y su mandato expiraba este año.

El contrato de Pallete prevé una compensación de más de 23 millones por cese

El contrato de Pallete prevé una compensación económica por extinción de la relación laboral de hasta cuatro anualidades, incluyendo la retribución fija y variable, hasta sumar algo más de 23 millones de euros.

Según el último informe anual de Gobierno corporativo de 2023, publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tanto el contrato de Pallete como su consejero delegado, Angel Vilá, contemplan una compensación económica pactada por extinción de la relación, que puede alcanzar cuatro anualidades como máximo.

Cada anualidad contempla la última retribución fija y la media aritmética de la suma de las dos últimas retribuciones variables anuales percibidas según contrato, según ese informe.

El presidente de Telefónica cobró en 2023 1,92 millones de euros, a los que se suma la retribución variable de 3,71 millones. En total se embolsó 5,64 millones. El año anterior había cobrado 6,12 millones, según consta en el informe anual de Remuneraciones de consejeros. En el caso de que se acuerde el pago de estas cuatro anualidades, Pallete percibiría casi 24 millones.

Paralelamente, Pallete cuenta con un plan de previsión social de directivos, por el que, a 31 de diciembre de 2023, tendría derecho a percibir 11,4 millones.

Sin embargo, según este mismo informe, "cualquier indemnización derivada del cese de la relación laboral será incompatible con el reconocimiento de derecho económico alguno vinculado a este plan".

Telefónica deberá publicar a la "mayor brevedad" si hay cese y sus motivos

Según el informe de Gobierno corporativo, en el caso de que un consejero cese en su cargo antes del término de mandato (cuatro años), ya sea por dimisión o por acuerdo de la Junta General de Accionistas, éste deberá explicar en una carta -que remitirá a todos los miembros del consejo de administración- las razones de su cese, y en el caso de los consejeros ejecutivos, como es el caso de Pallete, los motivos.

La sociedad ha de publicar a la mayor brevedad el cese "incluyendo referencia suficiente de los motivos o circunstancias aportados por el consejero". Los motivos de la propuesta de cese no han transcendido.

La SEPI es el principal accionista de Telefónica, con un 10% (porcentaje que alcanzó en mayo de 2024), seguido muy de cerca por Criteria con un 9,9%. A continuación está el grupo saudí STC, quien entró en Telefónica en septiembre de 2023 con un 4,9%, pero que tiene autorización desde el pasado 28 de noviembre del Gobierno de España para hacerse con un 9,97%.

El Consejo de Administración estaba pendiente de que los saudíes solicitaran asiento en este órgano, aunque de momento no lo han hecho, según han informado a EFE fuentes de STC.

El Consejo de Administración de Telefónica está integrado por 15 miembros, aunque a día de hoy hay una vacante, la de Javier Echenique, consejero independiente y uno de los vicepresidentes del operador, que falleció repentinamente el pasado diciembre.

Telefónica cuenta, a día de hoy, con tres consejeros dominicales, uno de la SEPI (Carlos Ocaña), otro de Criteria (Isidro Fainé) y otro de BBVA (José María Abril-Pérez).

A estos se suman dos consejeros ejecutivos, José María Álvarez-Pallete y Angel Vilá (consejero delegado); uno externo, Javier de Paz; y ocho independientes. Estos catorce miembros serán los que decidan sobre este relevo de Pallete.