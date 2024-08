Illa pide abrir "una etapa de consenso" en Cataluña y que la ley de amnistía se aplique "íntegramente"

Con los ojos de la política catalana —y española— situados en Carles Puigdemont tras su repentina desaparición después de su llegada a Cataluña siete años después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), el candidato a la presidencia de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, comenzaba su intervención en el Parlament catalán según el guion previsto. Un discurso de cuarenta minutos íntegramente en catalán en el que dibujó algunos de sus planes para Cataluña, incidiendo en la mejora y potenciación de los servicios públicos.

El candidato a la presidencia de la Generalitat reivindicó que Cataluña "necesita abrir una etapa de consenso y afrontar sin prejuicios los conflictos políticos". Sin citar directamente a Puigdemont, demandó que la la ley de amnistía se aplique "íntegramente": "Pido respeto a la esfera de decisión, al poder legislativo y la aplicación ágil, rápida y sin subterfugios de las disposiciones de esta ley", afirmó.

Toda una declaración de intenciones teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo mantiene activa la orden de detención contra el líder de Junts, que también lamentó en su intervención de este jueves que no se le haya aplicado la medida de gracia: "Cataluña ha de mirar adelante, no puede perder tiempo y debe contar con todos", añadió Illa.

En esa línea, el socialista prometió no "desmontar nada" y reivindicó el legado recibido. "Yo vengo a construir y aprovecharé todo lo que pueda de los gobiernos precedentes", manifestó. Sí que se dirigió directamente al actual president, Pere Aragonès, al que le agradeció su trabajo en los últimos años. "Me encuentro un país mejor que el que usted heredó al principio de su mandato", afirmó Illa. E insistió: "No pretendo que todo comience de nuevo, sé que heredo un legado que asumo y que es de todos y todas".

El candidato a la presidencia de la Generalitat catalana también defendió el acuerdo de financiación singular para Cataluña alcanzado con Esquerra Republicana —pese al silencio de su organización hasta la fecha—como condición para contar con su apoyo en la investidura. "Un paso adelante sustancial y necesario para nuestro autogobierno que no pone en riesgo el principio de la solidaridad”, afirmó. "Mi objetivo es unir y servir para todos los catalanes".

También se refirió brevemente al acuerdo con los comunes, destacando las políticas de vivienda "ambiciosas" que quiere poner en marcha. Illa aseguró que se trata de acuerdos que "enriquecen, mejoran y contribuyen" a mejorar la política y que su objetivo es también cuidar la lengua y la cultura. "Nuestra nación tiene que ser abierta, plural y diversa que se implica en una España plurinacional. Ese es mi planteamiento y el contexto", destacó.

Con todo, Illa destacó que los acuerdos ratificados tanto con Esquerra como con los comunes son "acuerdos de investidura, no de legislatura": "Soy consciente de que necesitaré seguir buscando acuerdos, y así lo haré”, afirmo el socialista. En esa línea, subrayó que desea "extender la mano" a todos los grupos, incluido Junts, la CUP o el PP, pero sí mantiene un veto a aquellos que, en sus palabras, utilizan un "discurso de odio", en referencia a Vox y Alianza Catalana.