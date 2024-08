El PSOE asturiano se opone al concierto en Cataluña y el extremeño pide reunir a los 'barones' para debatirlo

14:02 h

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha pedido al PNV "no taparse los ojos" y que no apruebe en el Congreso de Diputados el Concierto económico para Cataluña porque es "un problema y una mala noticia para Euskadi", ya que puede "poner en riesgo" el modelo de financiación vasco.

"Nadie que respete el Concierto vasco puede pensar, ni decir, ni actuar como si lo que está fraguándose en ese pacto fuera inocuo para el modelo vasco porque no lo es y nos va a afectar", ha enfatizado en rueda de prensa en la sede del partido en Bilbao. Desde su punto de vista, quien no lo vea así, "se está poniendo una venda" porque Euskadi va a perder "protagonismo, dinero, autonomía y capacidad de financiación".

En este sentido, Javier de Andrés ha dicho que "no le extrañaría" que el PNV diera el visto bueno al documento, puesto que "tiene sus obligaciones con el Partido Socialista y un compromiso con Pedro Sánchez" por lo que, a su entender, "tal vez lo anteponga por encima del Concierto Vasco" como, en su opinión, ha hecho en otros casos.

Para el líder de los populares vascos, "las dudas respecto a este modelo no pueden pasar inadvertidas para el PNV" y, hacerlo, "es taparse los ojos ante un problema que tenemos, porque no es lo mismo un Concierto económico vasco como el actual", que "uno que comparta y tenga puntos adyacentes" con un nuevo concierto de una comunidad autónoma con 7 millones y medio de habitantes. "Si alguien no se da cuenta de esto es porque no quiere darse cuenta", ha señalado.