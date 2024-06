Ni invierte ni reduce sus listas de espera: ¿cuál es 'La Razón' para premiar la gestión sanitaria de Ayuso?

Y el premio es para... Isabel Díaz Ayuso. El suplemento A Tu Salud del diario La Razón entregó este martes un galardón "especial a la gestión sanitaria" a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo hizo, según se dijo en la gala antes de que la líder conservadora recogiera su estatuilla, por ser un "ejemplo a seguir en las listas de espera, pero también de la gestión de los profesionales sanitarios, a pesar de los ataques políticos". Ella, por su parte, agradeció la distinción. Señaló que "ningún esfuerzo merece más la pena que el cuidado de la salud y la calidad de vida". Y aprovechó también para defender el modelo al que tanto su Gobierno como sus antecesores han dedicado tanto esfuerzo: el de la colaboración público-privada. "Se está persiguiendo con ceguera y de forma insensata. Si el modelo funciona y da réditos habría que dejarlo en paz", defendió.

La noticia no se quedó simplemente en un titular banal. La imagen de Ayuso recogiendo el premio —especial— a la gestión sanitaria es "un teatrillo" para el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle. Y "una provocación y un auténtico disparate" para Vicente Losada, activista de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad. Se pueden hacer de ella, además, varias lecturas. La primera tiene que ver con quién ha dado ese premio. La segunda, con las razones para hacerlo.

Casi medio millón de euros en publicidad institucional

Empecemos por la primera cuestión. Las informaciones que La Razón ha publicado sobre la entrega del galardón no indican quién ha formado parte del jurado que decidió distinguir a Ayuso, y el periódico no ha respondido a la solicitud de información de infoLibre para saberlo. Lo que sí se conoce, en cambio, es quién presidió el acto. Estaba el responsable del suplemento, Sergio Alonso, el director del medio, Francisco Marhuenda, y, también, la consejera de Sanidad de Ayuso, Fátima Matute.

Pero hay otra cuestión importante: el periódico del Grupo Planeta es el escaparate preferido por Ayuso para colocar sus mensajes. Sólo en 2022, según publicó Ctxt, La Razón recibió 69 de las 81 campañas directas de la Comunidad de Madrid y nueve de las 21 del Canal de Isabel II, más otras tantas de Metro, lo que implicó que el medio dirigido por Marhuenda se embolsara una cifra cercana al medio millón de euros. Un ejemplo: sólo por la campaña sobre las Enfermedades de Transmisión Sexual, La Razón papel recibió 16.638 euros por una página de contenido patrocinado y un pequeño anuncio. En digital, 5.000 por un banner.

"No necesitas comprar a un medio de comunicación; basta con que seas su mejor cliente", dijo en una ocasión Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete y mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y así parece que lo hicieron con La Razón, a la luz de los datos. Y con el resto de medios afines, que en 2022, según también Ctxt, recibieron 7,4 millones del total de 9,1 que invirtió el Gobierno regional dirigido por Ayuso. La comunidad que preside, además, es una de las pocas que no tiene una norma regulatoria de publicidad institucional.

"Es normal que La Razón le haya dado este premio a Ayuso. Es de buen nacidos ser agradecidos", ironiza Sánchez Bayle. "Es una noticia totalmente coherente", añade Losada.

Escaparate para la sanidad privada

Tampoco fue casualidad que la líder conservadora mencionara la colaboración público-privada. La Razón, por su línea editorial de derechas, ha publicado en no pocas ocasiones el ideario de lobbies de la sanidad privada como la Fundación IDIS, que defiende a través de sus informes y declaraciones públicas, por ejemplo, que "sin sanidad privada no es viable el Sistema Nacional de Salud", la misma idea que propaga Ayuso en sus políticas y que ha caracterizado también la gestión conservadora de la Comunidad de Madrid. Es, según ha denunciado la FADSP en numerosos informes, el paraíso de la privatización sanitaria en España, puesto que es la autonomía que más dedica a los conciertos (un 12,3%) y la que tiene el mayor porcentaje de camas hospitalarias privadas (un 30,2%).

Esto viene de lejos, puesto que Madrid ha sido una de las regiones en España que más se ha beneficiado de la privatización que permitió la ley 15/1997 aprobada por el Gobierno de José María Aznar y que ahora la ministra Mónica García pretende derogar. Un ejemplo: en la Comunidad hay actualmente 11 hospitales bajo el modelo PFI (iniciativa de financiación privada) —en el que la Administración cede a la concesionaria la financiación, construcción y gestión de la parte no sanitaria de los hospitales (administración, limpieza, alimentación, lavandería, aparcamiento, locales comerciales, etc.)— y PPP (partenariado público-privado) —en el que la Administración cede a una Unión Temporal de Empresas (UTE) la financiación, construcción y gestión del hospital, también su personal.

La Fundación IDIS fue premiada precisamente por La Razón en 2019 y 2020. La primera ocasión, "por conseguir garantizar el derecho de las personas a una atención sociosanitaria de calidad. La segunda, porque "frenar la cifra de fallecidos no habría sido posible sin la generosa colaboración de las entidades sanitarias privadas". Ese galardón lo entregó, precisamente, Isabel Díaz Ayuso.

¿Ejemplo en listas de espera y profesionales?

No sólo no se sabe si hay un jurado que otorga estos premios. O quién ha desempeñado esta labor. No hay tampoco en las informaciones de La Razón un argumentario explícito de los motivos por los cuáles se ha decidido distinguir la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso. Y el periódico tampoco ha aclarado a infoLibre los mismos. Pero en la presentación del premio se dejó claro que estos pasan porque la presidenta madrileña es, a juicio de A Tu Salud, un "ejemplo a seguir en las listas de espera, pero también de la gestión de los profesionales sanitarios". "A pesar de los ataques políticos".

Pero para las asociaciones en defensa de la sanidad pública esta afirmación resulta irónica. "Le deberían haber dado el premio a la gestión más espantosa", afirma sin ambages Sánchez Bayle. "No hay nada de lo que presumir", añade. Y coincide con él Losada. "No sé qué entiende La Razón por gestión sanitaria, la verdad", responde.

Recurren a los datos para argumentar. Según los oficiales, que suelen ser cuestionados por los profesionales, más de un millón de madrileños y madrileñas engrosaban ya en marzo las listas de espera para ver a un especialista, someterse a una operación o realizarse una prueba diagnóstica, lo que supone un aumento del 16,4% con respecto al mismo mes de 2023. Pero ya no sólo eso. También se incrementaron los tiempos de demora, que alcanzan ya los 61,53 días de espera en el caso de pruebas diagnósticas (11,27 más) y los 64,17 días en el caso de consultas externas (10,53 más).

Aun así, desde el Ejecutivo se ampararon en los malos datos de otras comunidades para defenderse. Y mencionaron por ejemplo que, para operarse, el tiempo de espera en Canarias es de 147 días o en Cataluña de 138, mientras que en Madrid se sitúa en 50,29 (lo que por otro lado no significa una mejora con respecto al año anterior).

Sin embargo, no en todas las comparaciones sale bien parada. Si se observan los datos del Ministerio de Sanidad, Madrid figura como la tercera comunidad con más tasa de pacientes por cada 1.000 habitantes esperando una consulta con un especialista. Aguardan, en concreto, 98,69 días, sólo por detrás de Cantabria (108,44) y Andalucía (102).

Madrid clama en defensa de la sanidad pública: "En vez de tarjeta sanitaria vamos a necesitar tarjeta de crédito” Ver más

¿Y en cuanto a los profesionales? En este caso sí que no hay vuelta de hoja. Ni dobles lecturas. Ni comparación posible. Son los sanitarios madrileños los que más protestas han protagonizado. En forma de manifestación y de huelgas. Y sobre todo los de atención primaria.

Los datos que publicó en diciembre el sindicato Amyts alertaban de que en la región ya hay 18 centros de salud "caídos". En otras palabras: sin médicos. La situación afecta a casi medio millón de personas: 483.774, en concreto. Y pasa porque no son pocos los sanitarios que han decidido abandonar. O bien la especialidad, o bien la comunidad, o bien directamente el país. "Tenemos menos médicos, menos pediatras, las urgencias extrahospitalarias han sido prácticamente desmanteladas...", enumera con indignación Losada.

Todo es consecuencia de esa privatización. "Si hay que reconocer algún mérito a Ayuso tendría que ser el de su capacidad para derivar dinero a la privada mientras deteriora lo público", añade Sánchez Bayle. Y es que Madrid es la autonomía que menos fondos destina a la sanidad en relación con su Producto Interior Bruto (PIB). En concreto, y según la última Estadística de gasto sanitario público disponible en la web del Ministerio de Sanidad —correspondiente a 2022—, Madrid tan sólo dedica el 4,2% de su riqueza a sanidad. Por habitante son 1.625 euros al año, una cifra que la sitúa también a la cola del resto de España, sólo siendo superada por Andalucía, que destina 1.533. Por eso, según la Memoria social del seguro 2023 presentada este martes por la patronal Unespa, es Madrid la autonomía donde más personas tienen un seguro privado: ya alcanza al 40,5% del total de su población.