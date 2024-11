El juez del Supremo cita a Juan Lobato como testigo en la causa contra el fiscal general

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha citado al secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para que declare como testigo el próximo viernes, día 29, a las 10 horas en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Hurtado ha dictado una providencia tras la noticia publicada por Abc de que Pilar Sánchez Acera, la jefa de gabinete del ahora ministro Óscar López mandó a Lobato la confesión de Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso,- para que la usara en la Asamblea de Madrid, pero Lobato se negó y "Presidencia lo filtró a los medios y él ha depositado los mensajes en una notaría".

De hecho, el instructor explica que acuerda esta citación a la vista de dicha noticia en relación con los hechos delictivos que se investigan en las presentes actuaciones y la posible aportación que, de cara a su esclarecimiento, pudiera aportar. En la providencia, el magistrado indica que Lobato deberá aportar copia del acta de manifestaciones notariales que, al parecer, realizó en relación con los hechos, según la información periodística.

Minutos antes, durante una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid, Lobato ha descartado este lunes publicar la conversación "privada" que mantuvo con Sánchez Acera y ha advertido que pedirá una investigación por vía judicial para esclarecer cómo ha llegado esa información a un medio de comunicación.

"Si algo me jode es que se publique una conversación con una compañera, porque el objetivo no era hacer pública una conversación (cuando la registró en la notaría)", ha justificado Lobato, quien ha defendido que trataba de "acreditar" que la información "no llegaba de la Fiscalía, sino de los medios de comunicación".

Al ser preguntado sobre si tienen intención de mostrar estas conversaciones, el líder del PSOE madrileño ha reiterado que hacerla pública no depende de él, ya que se trata de "una conversación de varias personas", y al ser repreguntado por esta misma cuestión, ha asegurado que no había hablado con Sánchez Acera sobre esta cuestión, al igual que no le informó sobre el registro de dicha conversación ante notario.

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid ha señalado que "no sabe muy bien cómo sale" esta conversación "de una notaría y llega a un medio de comunicación que lo hace público". "Esto tendrán que explicarlo", ha reiterado Lobato, quien pedirá que se abra una investigación y respondan porque tiene "el deber legal del sigilo", y ha añadido que exigirá una investigación de "lo sucedido" y procederá a una reclamación "por la vía judicial". Sin embargo, ha reconocido que carece de la copia notarial.

Estas declaraciones llegan después de que en la noche del domingo Lobato desmintiese que Moncloa le filtrara el documento y ha afirmado que acreditó ante notario que "ni los socialistas madrileños ni Moncloa habíamos recibido de la Fiscalía ninguna información en absoluto relativa al novio de la Sra. Ayuso". "Al revés, queda acreditado que toda la información vino de medios de comunicación", afirmó un comunicado remitido por el PSOE de Madrid y compartido por el líder socialista en su cuenta de Bluesky.

"No existe teoría de la conspiración como pretende explicar el PP de Madrid y la Sra. Ayuso. Lo que existen son artimañas políticas para intentar evitar que se hable del asunto central que son que este viernes declara el novio de Ayuso como imputado por dos delitos fiscales y falsedad documental", añadió. El comunicado de Lobato concluye que el PSOE de Madrid está personado en la causa contra el novio de Díaz Ayuso "para garantizar que no se pierda ni un solo euro de los madrileños".