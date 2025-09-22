La Junta Electoral rechaza evaluar el voto por correo como le pidió el PP

La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado evaluar el proceso del voto por correo y sus posibles mejoras, como le pidió el PP, ya que su función es aplicar la ley electoral y solo actúa ante denuncias sobre hechos o indicios concretos, recuerda al partido.

En junio la JEC se declaró incompetente para investigar supuestos fraudes cometidos en el voto por correo en las elecciones de 2023, como le pidió Vox, y ahora, tras reunirse la pasada semana en el Congreso, declina la solicitud del PP de analizar todo el procedimiento, desde que una persona lleva el sobre a la oficina de Correos hasta que se deposita en la urna.

El PP lo pidió después de que el expresidente José María Aznar comentara en una entrevista el riesgo de que el jefe del Ejecutivo pudiera adulterar unas elecciones generales, tras conocerse mensajes en los que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán planteaba a Koldo García amañar votos a favor de Pedro Sánchez en las primarias del partido de 2014.

"Al no encontrarnos en período electoral y no referirse el escrito a ningún proceso electoral determinado no resulta posible conocer a qué tipo de causas se achaca la preocupación suscitada en relación con estos aspectos del voto por correo", responde la JEC al PP en una resolución hecha pública este lunes.

El pucherazo sin sentido del voto por correo que denuncia Feijóo perjudicaría a la izquierda, que lo pide más Ver más

Según explica, su misión es aplicar la Ley Orgánica del Régimen Electoral y la normativa que la desarrolla, pero proponer cambios y sugerencias es tarea de los órganos con iniciativa legislativa, el Gobierno y el Parlamento.

En otro acuerdo, la JEC responde a una cuestión planteada por la Dirección General de Política Interior y ratifica que la versión digital del DNI es un medio de acreditación válido para votar.

La Junta plantea que conste así en los manuales de instrucciones que se entregarán a los miembros de las mesas electorales en los comicios que se celebren en el futuro.