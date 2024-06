Una Junta de Fiscales rota por la mitad avala el criterio de García Ortiz de que la malversación tiene encaje en la amnistía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, gana la batalla a los fiscales del procés en su pulso por la aplicación de la amnistía. La Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano consultivo de la carrera, ha respaldado partida por la mitad el criterio del jefe del Ministerio Público, que defendía que la malversación por la que están procesados el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, y por la que han sido ya condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, entra dentro del ámbito de aplicación de la amnistía y que, por lo tanto, deben levantarse las medidas cautelares que aún pesan sobre alguno de los dirigentes independentistas. La tesis de García Ortiz ha obtenido 19 votos —el de 18 compañeros más el suyo—, mientras que los fiscales del procés han cosechado 17 votos. Otro miembro de la Junta, por su parte, se ha abstenido.

La cúpula fiscal se ha reunido desde primera hora de la mañana en el Palacio del Marqués de Fontalba para afrontar el debate sobre la postura que debía mantener el Ministerio Público en relación al encaje de la malversación en la nueva ley de amnistía. Un cónclave al más alto nivel convocado tras el choque de criterios entre García Ortiz y los cuatro fiscales del procés: Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. El primero, claramente partidario de defender ante el Supremo que los hechos y la malversación que persiguen a los líderes independentistas entran dentro del ámbito de aplicación de la norma. Los segundos, firmes defensores de rechazar que en este caso ese delito pueda ser amnistiado por el Alto Tribunal.

Al encuentro han asistido 36 de los 38 fiscales que integran el órgano —dos de ellos no han podido acudir por motivos médicos—, a los que se suma el jefe del Ministerio Público. Sobre la mesa, dos informes. Por un lado, el del fiscal general, que sostenía, apoyándose en la sentencia del procés, que no existió un “propósito de enriquecimiento” de los líderes independentistas en la desviación de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1-O y que, por tanto, la malversación tiene encaje en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía, lo que implicaría, además, el alzamiento de la orden de detención nacional que aún pesa sobre el expresident Puigdemont.

Por otro, el de los cuatro fiscales del procés, en el que se defendía que el desvío de recursos supuso “un beneficio patrimonial para los autores” y que, por tanto, el delito no encajaría en una norma que permite amnistiar la malversación siempre y cuando no haya existido un “propósito de enriquecimiento”. Pero no solo eso. En su informe, los fiscales también sostenían que el delito de malversación habría afectado “a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que situaría los hechos en el ámbito de exclusión de la norma que regula la medida de gracia. Un argumento, este último, que también era rechazado categóricamente por el fiscal general del Estado.

La reunión ha arrancado con la intervención de estos últimos fiscales. Tras eso, se ha abierto un debate jurídico en el que han ido interviniendo los diferentes integrantes de la cúpula fiscal por orden inverso de nombramiento. Y García Ortiz ha tenido la última palabra. Al final, la mayoría de miembros de la Junta de Fiscales de Sala se han alineado con el jefe del Ministerio Público, cuyo criterio será el que finalmente defienda la Fiscalía ante el Supremo en la causa del procés —tanto ante la Sala Segunda, órgano sentenciador, como ante Pablo Llarena, el magistrado que sigue instruyendo el procedimiento en el caso de los líderes independentistas huidos—.

De ello no se encargarán, de todas formas, Cadena, Zaragoza, Madrigal y Moreno, que han sido relevados de la causa —algo que ellos mismos habían solicitado se se les imponía un criterio contrario al que ellos mantenían—. Quien sostendrá ante el Alto Tribunal que la amnistía debe ser aplicada a los líderes independentistas y que, por lo tanto, se tienen que alzar las medidas cautelares serán la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de sala jefe de lo penal, Joaquín Sánchez-Covisa. Ambos deberá remitir su escrito al Supremo defendiendo dicha posición en las próximas horas, dado que el plazo máximo que dio el Alto Tribunal a las partes para emitir su opinión sobre la aplicación de la amnistía a la causa del procés concluye este mismo miércoles.

De todos modos, la posición que defienda el Ministerio Público en sus escritos no tiene por qué ser la que se adopte definitivamente a nivel judicial. Al final, quien tendrá la última palabra sobre cómo afecta la ley de olvido jurídico al procedimiento que afecta a los principales dirigentes independentistas será el propio Tribunal Supremo.