Un juzgado cita como querellado a Quequé por bromear con dinamitar el Valle de los Caídos

El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha citado a declarar el 11 de diciembre como querellado, por un presunto delito de odio, al humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, por bromear en su programa de radio con dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas, según informa EFE.

La citación se produce después de ser admitida una querella de Abogados Cristianos contra el humorista por un delito de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia (recogido en el artículo 510.1 del Código Penal). Según expone esta asociación en una nota de prensa, consideran que incurrió en ese delito al "animar" en su programa de la Cadena Ser a "dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas a las puertas de iglesias y monasterios".

En la providencia por la que se le cita, consta que De Miguel Martín tenía que haber comparecido en el juzgado para darle traslado de la querella el pasado día 16, si bien, y pese a haberle llamado por teléfono y quedar acreditado que le había sido entregada esa primera citación, finalmente no acudió.

"No habiendo comparecido en el día de hoy el querellado Héctor de Miguel Martín (citado en legal forma), a los fines que venía acordados (traslado de querella y requerimiento), se acuerda citarle, a través de la Policía Nacional (Unidad Adscrita a los Juzgados de Instrucción de Madrid), a dichos fines para el día 30 de octubre de 2024 a las 10:30 horas", indica dicha resolución, a la que ha tenido acceso EFE.

A esta cita, le añade el juzgado el señalamiento para la declaración del querellado el día 11 de diciembre a las 9:30 horas en presencia del resto de las partes (Fiscalía y acusación).

Para la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, no cabe duda de que Quequé incurrió en el delito denunciado porque así se vería si hubiese bromeado con “llenar de dinamita las mezquitas, las sinagogas, las sedes de determinados partidos políticos, asociaciones LGTBI...”. “Es indignante e intolerable. La justicia tiene que actuar. No es la primera vez que este presentador hace declaraciones similares, y no puede quedar impune porque estos ataques contra los católicos cada vez van a más”, lamenta la representante de esta asociación.