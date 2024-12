Lobato asegura que el informe de la UCO respalda lo que dijo "desde el primer día"

El ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato ha afirmado este jueves que el informe de la Unidad Centra Operativa (UCO) respalda lo que él dijo "desde el primer día" y ha defendido que ser más transparente "es imposible", según informa EFE.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Asamblea de Madrid, donde ha sido preguntado por el informe de la UCO de la Guardia Civil que concluye que, además de la asesora Pilar Sánchez Acera, el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés tenía conocimiento del correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía un fraude fiscal antes de que se publicara íntegramente en ningún medio de comunicación.

"Creo que queda claro lo que dije desde el primer día, que es lo mismo exactamente. Yo pregunté el origen para tratar de saber de dónde venía y es lo que podéis leer. Más transparente no puede ser", ha reiterado el diputado socialista en la Asamblea de Madrid. Lobato ha descartado haber tenido conversaciones con el secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín, ni con "nadie" sobre esta cuestión: "Ninguna llamada sobre esto", ha aseverado. "El proceso está lanzado y la información es clara y transparente. Más no me podéis pedir", ha señalado ante las preguntas de los periodistas.

Lobato dimitió de su cargo como secretario general del PSOE-M después de conocerse que había registrado ante notario una conversación privada con Sánchez Acera relacionada con el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Por este motivo, el exportavoz socialista tuvo que declarar como testigo ante el Tribunal Supremo en la causa abierta contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.