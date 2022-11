Una marea ciudadana sale a la calle contra los recortes de Ayuso en la sanidad pública

Más de 200.000 personas —según datos de la Delegación de Gobierno— han salido este domingo a las calles de Madrid para levantarse en defensa de la sanidad "pública, universal y de calidad" y contra las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de "desmantelamiento" de la Atención Primaria y las Urgencias. Convocada por el movimiento de barrios y pueblos de Madrid, vecinos que durante los últimos años han protagonizado protestas en diferentes puntos de la región, una marcha ciudadana ha llenado la plaza de Cibeles después de recorrer el centro de la capital en cuatro columnas que han partido desde Nuevos Ministerios (zona norte), Hospital de la Princesa (zona este), Atocha (zona sur) —la más numerosa— y Ópera (zona oeste).

Bajo el lema "Madrid se levanta por la Sanidad Pública. Contra el Plan de Destrucción de la Atención Primaria" y en un ambiente festivo que ha unido al personal sanitarios y ciudadanos de todas las edades, se ha reivindicado una sanidad que "es de todos" con lemas como "la Sanidad Pública es un derecho", "su plan acaba con la sanidad" o una imagen de Ayuso con nariz de Pinocho, que ha recorrido el Paseo de Prado desde Atocha hasta Cibeles. El objetivo: volver a la situación que había antes de la declaración del estado de alarma. Porque el problema viene de lejos y, además, se ha ido complicando por el camino.

"No vamos a dejar la movilización mientras Ayuso no quite sus zarpas de nuestro bien común, la Atención Primaria", han defendido los organizadores. En el manifiesto, también se ha reclamado un incremento del personal sanitario y mejores condiciones laborales porque "hay que cuidar a a los que nos cuidan".

Asimismo, esta marcha también ha servido como un reconocimiento "a los héroes que en la pandemia dieron la cara por todos". "Nos necesitan y no vamos a fallarles", han asegurado. El colofón a la marcha llena de miles de batas blancas la ha puesto la canción El canto de la libertad de José Antonio Labordeta y una gran batucada formada por más de 400 personas.

La manifestación de este domingo tiene lugar después que este lunes comenzase la huelga indefinida convocada por Amyts a la que están llamados 228 médicos y con la que pretenden denunciar "el caos" provocado por Ayuso con su nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias. Para Ayuso no es más que un "boicot", mientras que para los trabajadores, en cambio, es un "caos" anunciado.

Además, también se produce después de la movilización que tuvo lugar el pasado 22 de octubre, convocada por una treintena de colectivos sociales y profesionales, en defensa de una sanidad pública, universal y de calidad, que reunió a miles de ciudadanos y profesionales sanitarios en el centro de la capital.

"Esto es una moción de censura ciudadana"

Con el apoyo de organizaciones vecinales, sindicatos, partidos políticos de la izquierda, la organización ha pedido este domingo a las personas que acudan a la manifestación que, dado el carácter vecinal de la misma, no se portasen banderas identificativas. Entre otros, han asistido las portavoces de Más Madrid, Mónica García y Rita Maestre, que han estado acompañadas por el líder de Más País, Íñigo Errejón; del PSOE, Juan Lobato y Mar Espinar; de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto y Carolina Alonso, y el candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, García ha defendido que la sanidad pública "no se toca ni se desguaza para vendérsela al peor postor" y ha asegurado que la sociedad madrileña "está diciendo que basta ya". Según la portavoz de Más Madrid, Ayuso tiene tres opciones porque "lo que está haciendo es una chapuza": o "retratarse, pedir perdón y cesar el consejero —en referencia a Enrique Ruiz Escudero—", "irse ella" o "irse todo el Gobierno del PP". "Que tengamos la peor inversión en Sanidad del resto de comunidades autónomas es una decisión de Ayuso", ha señalado.

Lobato, por su parte, más que pedir las dimisiones de la presidenta o de Escudero, quiere que el Gobierno regional "rectifique" y que "haga algo". No obstante, el secretario general del PSOE-M cree que Madrid merece "un cambio después de 28 años" de Ejecutivos del PP: "Hace falta oxígeno, nuevas energías, fuerza para que estos derechos tan básicos sean la prioridad". Asimismo, ha tildado de "disparate" que el Gobierno regional quiera implantar la telemedicina en las Urgencias extrahospitalarias. "No nos lo merecemos", ha afirmado a los medios, según recoge Europa Press.

La coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Alejandra Jacinto, ha asegurado que con esta marcha "empieza el cambio" en la Comunidad de Madrid: "Esto es una moción de censura ciudadana". Según la diputada regional, esta manifestación se produce porque el Gobierno regional no puede "abocar" a los madrileños a tener que irse a la sanidad privada: "Cuando hablamos de derechos fundamentales no puede estar al alcance de la tarjeta de crédito". Jacinto, como García, ha defendido que Escudero "tiene que dimitir".