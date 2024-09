La magistrada progresista Isabel Perelló será la primera mujer en presidir el CGPJ y el Supremo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido a la magistrada Isabel Perelló como presidenta de la institución y del Tribunal Supremo, la primera mujer en toda su historia. Con 16 votos, Perelló, magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal y afiliada a la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, se ha impuesto en la votación a la también progresista Ana Ferrer, cuyo nombre era rechazado de plano por los vocales conservadores. Según informan fuentes jurídicas y recoge EFE, ambas partes han cedido por el bien de la institución.

Termina así el bloqueo al que se había visto sometida la elección de la presidencia y lo hace a dos días de la apertura del Año Judicial, por lo que se evita que el órgano de gobierno de los jueces no esté representado oficialmente en el acto que preside el rey.

Pese a que la opción no era bien vista por los progresistas, el Pleno finalmente se vio obligado este lunes a abrir la lista de candidaturas, a petición del bloque conservador, para elegir la presidencia "de forma inminente", tras constatar el bloqueo insuperable con las siete candidaturas propuestas. La situación era de urgencia puesto que, según fuentes consultadas por EFE, el miércoles está prevista la toma de posesión ante el rey.

Desde el inicio, los vocales progresistas buscaron para la presidencia el perfil de una magistrada progresista para que se convirtiera en la primera mujer al frente del CGPJ y del Supremo en toda la historia, algo a lo que no se opusieron los vocales conservadores siempre que ese perfil fuera de consenso.

La Ley Orgánica del Poder Judicial exige una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros del Pleno, lo que obligaba a un acuerdo entre ambos bloques, que hasta la fecha había sido inviable, por las posiciones inamovibles de ambos grupos, si bien los vocales —diez elegidos a propuesta del PSOE y otros tantos del PP— eran conscientes de que "hay que salir de esta situación cuanto antes".

Isabel Perelló (18 de marzo de 1958) ingresó en la Carrera Judicial en 1985. Ha ocupado destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mahón (Menorca), en la Audiencia de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

También sirvió en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (1991) y en la Audiencia Nacional (1994), tras lo cual pasó a ser letrada en el Tribunal Constitucional (1993-2003) y ya en 2009 magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Casi 20 años después, en 2022 de cara a las vacantes del Tribunal Constitucional, Perelló fue una de las magistradas que junto a otros magistrados se ofrecieron para no paralizar el Tribunal de Garantías. Es coautora de varias obras y ha colaborado en el libro La Europa de los Derechos: el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

Reacciones

Uno de los primeros en reaccionar ha sido el ministro de Justicia, Felix Bolaños, que ha dicho estar "muy contento" porque "por primera vez en la historia, una mujer presidirá el CGPJ y el Tribunal Supremo". "Magnífica noticia. ¡Felicidades a Isabel Perelló y a todos los que creemos en la Justicia como un servicio público!", ha añadido en un mensaje en su perfil de X.

Posteriormente, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha celebrado este martes la elección de la magistrada Isabel Perelló pues supone la "primera vez en la historia" que una mujer presidirá ambas instituciones y además permitirá devolverlas a la "normalidad". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha subrayado que este es "un día muy importante" para España. "Lo más importante es recuperar la normalidad del poder judicial después de tantos años", ha apostillado la portavoz. Ha destacado además que la nueva presidenta del CGPJ vaya a ser "una mujer progresista", "catalana" y "desde luego, con una trayectoria intachable".

Desde el Congreso, el PSOE y el PP también han celebrado la elección "sin presiones" ni "injerencias" de Isabel Perelló. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, el portavoz socialista, Patxi López, ha asegurado que los jueces "han decidido sin injerencias ni imposiciones" a su presidenta y ha matizado que él no va "a demonizar la politización porque no hay nada en el mundo que no sea política". A su vez, ha valorado el hecho de que sea la primera mujer al frente de la institución: "ya significa un avance y ya es una buena noticia".

Por su lado, el portavoz del PP, Miguel Tellado, también ha "celebrado" que la elección de la magistrada se haya hecho "sin presiones de ningún tipo" hacia los vocales del CGPJ. "Todo lo que supone avanzar en la independencia judicial es bueno para el país y el PP lo celebra", ha añadido.

Mientras, el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, ha criticado el hecho de que este órgano haya estado "secuestrado cinco años" porque, a su juicio, al PP "no le da la gana de cumplir las normas". "No es una valoración personal de la magistrada sino de normalidad institucional, ya está bien, ya era hora, no es normal que lleváramos cinco años con un organismo bloqueado, porque el PP solo cumple las normas cuando le beneficia", ha declarado. En todo caso, para Errejón, la renovación es una buena noticia, como el hecho de que el cargo lo ocupe una mujer.

Contraria al nombramiento se ha pronunciado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, para quien todo lo que derive del pacto sobre el Poder Judicial entre el PSOE y el PP es un "asalto a las instituciones", por lo que no le gusta a su formación.