"Maricón", el insulto que no ha conseguido desterrar España: de Samuel Luiz a Marlaska

“Maricón”. Este grito lanzaron este jueves estudiantes de la elitista Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei, contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de participar en un acto. A la vez le gritaron “hijo de puta” y “corrupto”. El episodio pone de nuevo en primera línea las agresiones homofóbicas en España a la vez que se produce el juicio por el asesinato de Samuel Luiz.

Grande-Marlaska es un referente en la comunidad LGTBi por su trascendental salida del armario en el año 2006 en una entrevista con Rosa Montero en El País cuando era uno de los jueces estrella de la Audiencia Nacional, contando que se había casado poco después de la aprobación de la ley del matrimonio igualitario en la época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La homofobia se volvió a manifestar en público este jueves contra Grande-Marlaska, la primera persona LGTBi al frente del poderoso Ministerio del Interior. El Gobierno y el PSOE salieron a defenderlo en público y a pedir una condena de esos insultos. La titular de Igualdad, Ana Redondo, remarcó en la red social X: “Condeno rotundamente los intolerables insultos homófobos hacia Marlaska. Tras los discursos de odio que escuchamos diariamente por parte de algunos líderes políticos, siempre llega la violencia. No daremos un paso atrás en derechos. Todo mi apoyo, compañero”.

Desde la dirección del PSOE también se trasladó: “Hoy el fascismo ha entrado sin miramientos en la Universidad de Navarra. La estrategia de crispación que siguen el Partido Popular y sus socios de la ultraderecha provoca situaciones aberrantes como la que hoy ha vivido el ministro Fernando Grande-Marlaska. Insultos homófobos, gritos coreando el nombre de un terrorista, acoso… Toda nuestra solidaridad al ministro, y la condena más dura a unos energúmenos que representan lo peor de España. Exigimos a Alberto Núñez Feijóo y Alberto Abascal una condena inmediata de estos hechos”. Su llamada no tuvo eco en los líderes de la derecha, que no expresaron su condena a lo largo del día.

La Universidad de Navarra sí rechazó de manera rotunda el comportamiento de los estudiantes. La rectora, María Iraburu, aseveró que "son hechos condenables en cualquier ámbito, pero especialmente en una institución universitaria, donde siempre debe primar el respeto y el diálogo". Además, lamentó “profundamente estos insultos, contrarios al más elemental respeto a la dignidad de las personas”.

"Te voy a matar, maricón"

“Maricón” también está en el epicentro del juicio iniciado este miércoles por el asesinato del joven Samuel Luiz el 3 de julio de 2021 en A Coruña frente a la playa de Riazor. Un grupo de siete jóvenes le golpearon hasta la muerte entre gritos de “maricón”. Cinco de los acusados se enfrentan a penas de 27 años de cárcel. Durante el juicio, Catherine Silva, expareja del principal acusado del crimen, Diego Montaña, ha relatado que el joven dijo: "Te voy a matar, maricón". En el escrito leído por la Fiscalía, además, se produjo esta conversación entre estos dos acusados: “¿Quién le mandó al puto maricón meterse en esto? ¡Era un puto maricón!”.

Según el Ministerio del Interior, los delitos de odio crecieron el año pasado un 21,3% respecto a 2022. Así consta en el informe presentado por el propio Grande-Marlaska durante el mes de julio. Del total, se encuentran en segunda posición los relacionados con la orientación sexual e identidad de género (representan el 23% del cómputo general). Además, en el estudio se recoge que han aumentado un 13,73% (459 en 2022 y 522 en 2023). El informe también recoge que las principales víctimas son hombres de entre 26 y 40 años, en tanto que el perfil del agresor principalmente es el de un varón menor de 25 años.

"La homofobia cruda y violenta"

Asimismo, durante estos días también se ha producido la denuncia de un hombre por un ataque homofóbico por parte de miembros de seguridad de una conocida y céntrica discoteca en Madrid mientras se besaba con su novio. Alan lo ha relatado en primera persona en un artículo en infoLibre: “La madrugada del 29 de septiembre, mientras el mundo parecía seguir su curso y las luces del Teatro Barceló brillaban con indiferencia, viví algo que jamás debió suceder. Algo que, en pleno siglo XXI, sigue ocurriendo a pesar de las apariencias de equidad. Quisimos salir de ese infame club de Madrid, cuando un guardia de seguridad nos atacó. Me lanzó al piso, nos insultó. Ahí, en el suelo, entre golpes y gritos de "maricón" y "te apesta la boca a semen", la homofobia, cruda y violenta, mostró el cobre de una ciudad que se pinta de arcoíris cada verano, pero que aún se mancha con algunos tonos de odio”.

“A la mañana siguiente, el agua de la ducha se tiñó de rojo. La sangre seca que escurría y el dolor no eran solo físicos, sino también el reflejo de la vergüenza que me atravesaba, del silencio que me envolvía. No les dije nada a mis padres, que estaban acá de visita, ni a mis amigos. Aparenté que nada había pasado, como si al esconder la herida, desapareciese”, relató Alan, que finalmente se decidió a denunciar. Y anima a todos los que lo han sufrido a hacerlo: “Alzo mi voz para que esto no se repita, y para que, si vuelve a suceder, las víctimas sepan que no están solas, que hay recursos y que deben atreverse a denunciar. Alzo mi voz, también, por quienes, atrapados en el complejo entramado de sus circunstancias, aún no encuentran la forma de alzar la suya”.

Este mismo jueves el director de cine Pedro Almodóvar hacía esta confesión en una entrevista con infoLibre con motivo del estreno de La habitación de al lado: “Recuerdo perfectamente cuando sentí la polarización en España. Fue en 2004, coincidió con la matanza de Atocha, con el cambio de Gobierno y con el estreno de La mala educación. Por primera vez en mi vida, de niño y de adolescente nadie me lo había llamado, unos jóvenes en la calle O'Donnell me insultaron diciéndome rojo maricón. Me quedé estupefacto. Pensé que esa España no existía”.